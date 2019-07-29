Filistinli sanatçılardan Gazze’deki acıları anlatan sergi

Filistinli 64 sanatçı, İsrail işgali altındaki Gazze Şeridi’nde yaşanan acıları hazırladıkları 160 eserle anlattı.

Filistinli sanatçılar, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde yaşanan zorluklara duyarsız kalmadı. Filistinli 64 sanatçı İsrail’in saldırıları ve hukuksuz uygulamalarını hazırladıkları 160 eserle anlatmaya çalıştı. Resim, heykel, fotoğraflardan oluşan ve Filistin Kültür Merkezi’nde ziyaretçileri ile buluşan sergiye ’Gazze Sanatı’ ismini veren sanatçıların sergisi 4 gün sürecek.

Filistin Kültür Merkezleri Genel Başkanı Yusri Derviş yaptığı açıklamada, “İşgal ve ambargoya rağmen, Filistinli sanatçılar bu sergiye katılarak Filistin’de hayat ve umudun olduğunu gösterdi” dedi.

Sergiye katılan sanatçı Rana El Remlavi, “Dünyadaki Filistinlilere sanatların Filistin trajedisini ve Filistinlilerin ihtiyaçlarını ifade ettiğini söylemek için geldim” ifadelerini kullandı. 23 yaşındaki Remlavi, İsrail işgali nedeniyle Filistinli sanatçılarının uluslararası sergilerine katılamadıklarını vurguladı.