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Filistinli sanatçı İsrail mermilerini sanat eserine dönüştürüyor

Filistinli Majdi Abu Takqeyeh, İsrail güçlerinin sivillere karşı kullandığı mermileri sanat eserine dönüştürerek Filistinlilerin yaşadığı zulmü anlatan minyatür maketler oluşturuyor.

17 Haziran 2019 Pazartesi 11:09
Filistinli sanatçı İsrail mermilerini sanat eserine dönüştürüyor

Filistinli Majdi Abu Takqeyeh, İsrail güçlerinin sivillere karşı kullandığı mermileri sanat eserine dönüştürerek Filistinlilerin yaşadığı zulmü anlatan minyatür maketler oluşturuyor.


Gazze’deki Nuseirat mülteci kampında yaşayan 35 yaşındaki Filistinli Majdi Ebu Takqeyeh, İsrail güçlerinin Filistinlilere karşı kullandığı mermi ve füzelerden sanat eserleri yapıyor. Takqeyeh bir yıldır oluşturduğu maketlerle, İsrail devletinin kurulduğu 1948’den bu yana Filistinlilerin yaşadığı zulüm ve işgale karşı mücadelelerini yansıtıyor.


En küçük kardeşininBüyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin ilk gününde İsrail güçleri tarafından bacağından gerçek mermiyle vurulduğunu belirten Abu Taqqeyeh, kardeşinin bacağından çıkarılan mermiyle figürler yapmaya başladığını söyledi. Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında yaralanan bir göstericiye ilk yardım yaptığı sırada İsrailli keskin nişancı tarafından vurulan Razan al-Najjar’ın minyatürünü yaptığı ifade eden sanatçı, “İsrailli keskin nişancı tarafından vurulan yaralılardan birinden çıkarılmış hastaneden aldığım bir kurşunla İsrail işgalinin ortadan kaldırmaya çalıştığı yaşamın sembolü olan kelebeğin kanatlarıyla bir heykel oluşturdum” dedi.


Takqeyeh, “İsrail’in bize yani sivillere karşı kullandığı mermileri ve silahları dekorasyon için sanat eserlerine dönüştürüyorum. Böylece dünya, yaşamı seven insanlar olduğumuzu öğrenecek” dedi. Filistinli sanatçı, oluşturduğu maketlerle İsrail güçlerinin ihlallerini ortaya çıkarmayı ve barışçıl Filistinlileri öldürmek için kullanılan silahları dünyaya hatırlatmayı amaçladığını söyledi.


Filistinli sanatçı Abu Taqqeyeh, oluşturduğu minyatür figürler ve maketlerle Gazze’de birkaç yerel sergiye katıldığı belirterek uluslararası bir sergide eserlerini sergilemeyi hayal ettiğini söyledi.


Filistinliler, 30 Mart 2018’den bu yana Gazze Şeridi’nde "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor. Gösterilerin başladığı tarihten bu yana İsrail güçlerinin gerçek mermilerle müdahalesinde en az 200 kişi hayatını kaybetti.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 11:09
  1. sanat
  2. sergi

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