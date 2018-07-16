Filistinli öğrenciler Katil İsrail'in yıkım tehdidine "erken eğitimle" direniyor

Kudüs'ün doğusunda bulunan ve İsrail güçlerinin yıkım kararı aldığı Han el-Ahmer bölgesinin tek okulu olan El-Itarat İlköğretim'de eğitim gören Filistinli öğrenciler, 2018-2019 eğitim yılının açılışını vaktinden önce yaparak, İsrail'in yıkım tehdidine direniyor.

Bölgedeki derme çatma barakalar ile 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun tehdit altında olduğunu hatırlatan öğrenciler, bölgede tek olan bu "ilim yuvalarının" yıkılmasına izin vermeyeceklerini söylüyor.

Filistinli 7. sınıf öğrencisi Sucud Muhammed, okula erken başladığı için mutlu olduğunu belirterek, "İsrail'in yıkmakla tehdit ettiği okulumuzu korumak için buradayız. Okullarımızı, evlerimizi koruyacağız, yıkmalarına izin vermeyeceğiz" dedi.

Bu arada okul duvarlarının, "İlim, doğru yolda gidene nur, saldırana ateştir" yazılarıyla süslendiği görüldü.

Törene katılan Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanı Sabri Saydam da İsrail buldozerlerine "eğitimle" yanıt verdiklerini ve Han el-Ahmer'de hayırseverlerin bağışlarıyla yapılan bu okulda ders yılını erken başlattıklarını söyledi.

Öğrencilere seslenen Saydam, "Sizin silahınız kalem. İşgal güçlerini yenecekseniz. Kalemlerinizdeki kurşunlar onların silahlarından çok daha güçlü" dedi.

İsrail Yüksek Mahkemesi mayıs ayında yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti.

Söz konusu bölgede, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen Filistinli bedeviler yaşıyor.

Han el-Ahmer, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs, El-Ayzariyye ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.

Kaynak: AA