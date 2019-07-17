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Filistinli öğrenciler ile İsrail askerleri arasında arbede

İsrail askerleri, Filistinli bir tutuklunun İsrail cezaevinde hayatını kaybetmesini protesto etmek isteyen öğrencilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:54
Filistinli öğrenciler ile İsrail askerleri arasında arbede

RAMALLAH (AA) – İşgal altındaki Batı Şeria'da, 31 yaşındaki Filistinli tutuklu Nassar Takatka'nın dün sabah İsrail hapishanesinde hayatını kaybetmesini protesto etmek isteyen Filistinli öğrenciler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.

Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Birzeit Üniversitesi'nden onlarca öğrenci, Beyt-İl İsrail askeri kontrol noktasında gösteri düzenledi.

İsrail askerleri Filistinli öğrencileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, askeri kontrol noktasına giden yolu taşlar ve ateşe verdikleri lastiklerle kapatan Filistinli gençler ise askerlere taş atarak karşılık verdi.

Filistin veya İsrail makamlarından olayla ilgili şu ana kadar herhangi bir bilgi verilmedi.

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine ulaşan ilk bilgilerin, "İsrail'in Nitzan Cezaevi'ndeki Nassar Takatka'nın tutulduğu yerde yaşamını yitirmiş olarak bulunduğu" yönünde olduğunu ifade etmişti.

Filistin Esirler Cemiyeti, bugün yaptığı yazılı açıklamada ise İsrail'in Remle kentindeki Nitzan Cezaevi'nde tutulduğu hücrede hayatını kaybeden 31 yaşındaki Filistinli tutuklu Takatka'nın işkence sonucu şehit olduğunu duyurdu.

Nassar Takatka, geçen ay işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine bağlı Beyt Fecr beldesindeki evinde İsrail güçlerince gözaltına alınmıştı. Ailesinden alınan bilgiye göre ilk kez tutuklanan Takatka'nın herhangi bir sağlık problemi bulunmuyordu.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:54
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