Filistinli "Noel Babalar" bu yıl da Kudüs'e giremedi

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Hazreti İsa'nın doğum yeri olduğuna inanılan Beytüllahim'deki noel kutlamarına katılan ve "Noel Baba" kıyafetleri giyen bazı Filistinli Hristiyanlar kendileri için en kutsal şehirlerden biri olan Kudüs'e alınmadı.

Filistinli Noel babalar 2002'de inşasına başlanan ve işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'yı birbirinden ayıran Ayrım (Utanç) Duvarı nedeniyle Hazreti İsa'nın yaşadığı şehir olması sebebiyle kendileri için kutsal sayılan Kudüs'e bu yıl da giremedi.

Beytüllahim'deki önceki gün düzenlenen Noel kutlamalarında Noel Baba kıyafetleri giyen bazı Filistinli Hristiyanlar, "Benim için Noel hediyesi özgür Filistin", "Bugün işgalin zulmü altında inleyen şehre Hazreti İsa barış mesajıyla gelmişti", "Yahudi yerleşimlerinin olmadığı bir Filistin diliyorum" yazılı pankartlar taşımıştı.

İsrail güçleri geçen yıl yine Beytüllahim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını protesto eden Noel baba kıyafetli Filistinli Hristiyanlara plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla sert şekilde müdahale etmişti.

Batı Şeria'daki Filistinli Hristiyanlar da Müslüman Filistinliler gibi özel izin dışında Kudüs'e giremiyor.

Filistin yönetimi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan 650 Hristiyana bu yılki Noel kutlamalarına katılmaları için bir aylığına Batı Şeria'ya geçişine izin verdiğini açıklamıştı.

Filistin İstatistik Merkezinin raporuna göre, Batı Şeria'da 46 binden fazla Filistinli Hristiyan bulunuyor ve toplam nüfusa oranı yüzde ikinin altında. Bu oran Filistin'in Osmanlı Devletinin hakimiyetinde olduğu 1914 yılında yüzde 10'dan fazlaydı.

Gazze'de yaşayan Filistinli Hristiyanlarının sayısının ise 3 bin civarında olduğu belirtiliyor.

Filistinli Hristiyanların büyük bölümü İsrail işgali nedeniyle vatanlarını terk etmek zorunda kalarak mülteci konumuna düştü. Bugün itibariyle dünyada 500 bine yakın Filistinli Hristiyan bulunduğu dile getiriliyor.

İsrail yönetiminin 2002'de güvenlik gerekçeleriyle yapımına başladığı Ayrım Duvarı, bugün itibariyle Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü birbirinden ayırıyor. Yer yer 8 metreye kadar ulaşan duvarın belirli noktalarına kontrol noktaları kuran İsrail güçleri, özel izne sahip olmayan Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e girişine izin vermiyor.

Yılın 11 ayı devam eden bu yasak ramazan ayında az da olsa yumuşatılarak sadece cuma günleri 12 yaş altı ile 40 yaş üstü erkeklerin ve tüm Filistinli kadınların girişine izin veriliyor.



