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"Filistinli mültecilerin topraklarına dönüş hakkı temel insani haktır"

Hamas:- "Filistinli mültecilerin topraklarına dönüş hakkı temel insani haklardan biridir. Bunu kimsenin iptal etme hakkı yoktur"

19 Haziran 2019 Çarşamba 19:33
"Filistinli mültecilerin topraklarına dönüş hakkı temel insani haktır"

BEYRUT (AA) - Hamas, Filistinli mültecilerin topraklarına dönüş hakkı temel insani haklardan biridir ve bunu kimsenin iptal etme hakkının olmadığını belirtti.

Hamas'ın Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki ofisinden "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, "Filistinli mültecilerin topraklarına dönüş hakkı temel insani haklardan biridir. Bunu kimsenin iptal etme hakkı yoktur." denildi.

Filistinli mültecilerin kötüleşen insani durumu ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) yardım hizmetlerinin önemli ölçüde azaldığı vurgusu yapılan açıklamada, "UNRWA, Filistinli mülteciler asli topraklarına dönene kadar onlara eğitim, ilaç, sığınma yeri, yeme ve içme hizmetlerini sağlaması konusunda doğrudan sorumludur." ifadelerine yer verildi.

- Mültecilere mülk edinme ve çalışma izni talebi

Açıklamada, Lübnan'dan Filistinli mültecilere mülk edinme ve çalışma izni veren yasaları çıkarması talebinde bulunularak, Lübnan'daki bazı siyasi partilerin ise Filistinli mültecilerin imajını kasıtlı olarak ırkçı söylemlerle çarpıtması reddedildi.

- Lübnan'daki Filistinli mültecilerin sayısı hakkında uyuşmazlık

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) Mart 2016'da yayımladığı rakamlara göre, Lübnan'da 459 bin 292 Filistinli mülteci yaşıyor.

İçişleri Bakanlığı ve belediyeler tarafından Aralık 2016'da açıklanan rakamlara göre ise Lübnan'da 592 bin 711 kayıtlı Filistinli mülteci yaşıyor.

- Lübnan'da yaşayan Filistinli mülteciler

Lübnan'daki Filistinli mültecilerin büyük bölümü, ülke geneline dağılmış, altyapı ve sosyal imkanların çok kısıtlı olduğu 12 kampta hayatlarını sürdürüyor.

Filistinli mültecilerin, İsrail'den sonra en fazla hak ihlaline maruz kaldığı ülke Lübnan'da, "Filistinlilerin, 2001 yılından itibaren mülk edinmeleri, sahip oldukları mülkü çocuklarına bırakma hakları, doktorluk, avukatlık, eczacılık gibi 20 mesleği yapmalarına" izin verilmiyor.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 19:33
  1. Filistin
  2. Lübnan
  3. mülteciler

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