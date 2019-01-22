0553 313 94 23

Filistinli mahkumlar İsrail’in ihlallerine karşı eylem kararı aldı

Fetih, Hamas, İslami Cihad, FHKC ve FDHKC üyesi Filistinli mahkumlar, İsrail'in tutuklulara yönelik şiddet uygulamalarına ve ihlallerine karşı eylem başlatma kararı aldı

22 Ocak 2019 Salı 15:12
Filistinli mahkumlar İsrail’in ihlallerine karşı eylem kararı aldı

RAMALLAH (AA) – İsrail güçlerinin dün baskın düzenlediği Ofer askeri cezaevindeki Filistinli tutuklular, İsrail’in, kendilerine yönelik hak ihlallerine karşı bir dizi eylem başlatma kararı aldı.

Fetih, Hamas, İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) ve Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) üyesi Filistinli mahkumların imzasıyla basına verilen yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kenti yakınlarındaki Ofer askeri cezaevindeki İsrail ihlallerine karşı aldıkları bir dizi eylem başlatma kararına yer verildi.

Filistinli mahkumlar açıklamalarında, başta Uluslararası Kızılhaç Örgütü olmak üzere uluslararası insan hakları kuruluşlarına insani, ahlaki ve kanuni sorumluluklarının arkasında durmaları çağrısında bulunarak, İsrail’in haklarına yönelik ihlallerini durdurmaları talebinde bulundu.

İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerin dün koğuşlara saldırı düzenlediğine vurgu yapan Filistinli mahkumlar açıklamada, “İsrail güçleri, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz, elektro şok tabancası ve köpeklerle saldırmış, coplarla mahkumları darp etmiştir. Yaşanan saldırıda yüzden fazla kişi yaralanmıştır.” denildi.

Açıklamada, hâlihazırdaki İsrail hükümetinin İsrailli seçmenin oylarını kazanmak için mahkumlara karşı şiddet kullandığına dikkat çekilerek, “İsrail makamları, tutuklulara yönelik bir savaş başlatmıştır. Erken seçim havası gölgesinde başlatılan bu savaş, Filistinlilerin hayatını tehdit ediyor.” ifadelerine yer verildi.

-Ne olmuştu?

İsrail güçlerinin, dün işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan ve yaklaşık bin 200 Filistinlinin hapis yattığı Ofer Askeri Cezaevi'ndeki Filistinli tutuklulara düzenlediği saldırıda 100 kişi yaralanmıştı.

Filistin Esirler Cemiyeti’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin sabah saatlerinden itibaren cezaevi koğuşlarına düzenlediği baskınlarda, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz, ses bombaları, cop ve köpek kullandığı, 3 koğuşun tamamen yandığı kaydedilmişti.

Çoğu mahkumun plastik mermiyle yaralandığı ve İsrail hastanelerine nakledildiği aktarılan açıklamada, en az 20 tutuklunun hastanelerde tedavi altına alındığı, geri kalanların da cezaevine gönderildiği belirtilmişti.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 450'si idari tutuklu, 250'si çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 15:12
  1. Filistin
  2. Filistinli tutuklular
  3. İsrail
  4. işgal altındaki Batı Şeria
  5. Ofer Askeri Cezaevi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eskişehir'de FETÖ operasyonu
    1. Eskişehir'de FETÖ operasyonu
    2. ANALİZ- Finans piyasalarında algoritma..
    3. Annesini öldüren sanığa..
    4. İş gücünü yeni yeteneklerle donatmanın..
    5. PFDK'den Diagne'ye 4, Eljif'e 2 maç ceza
    6. "1 Şubat'tan itibaren bütün..
    7. Lübnan'da "2. Türk-Arap Ekonomi Zirvesi"
    8. Türkiye 2018'de Özbekistan'ın dördüncü..
    9. Özhaseki açık açık uyardı: Bazı..
    10. MHP'nin Belediye Başkan adayı vefat etti
    11. Mısır'da devrim gençliğinin hayal..
    12. Filistinli mahkumlar İsrail’in..
    13. Kılıçdaroğlu için para toplayan CHP,..
    14. PFDK açıkladı! Tükürüğe 4 maç ceza
    15. DÜZELTME
    16. PFDK rakibine tüküren Diagne'ye acımadı!
    17. Nazlı Ilıcak'ın "gizli bilgileri..
    18. "Cumhurbaşkanımız sorunlar karşısında..
    19. Fotokapanı evine götürdü, başına..
    20. Dev şirkete rekor ceza
    Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!
    Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık