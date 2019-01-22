Filistinli mahkumlar İsrail’in ihlallerine karşı eylem kararı aldı

RAMALLAH (AA) – İsrail güçlerinin dün baskın düzenlediği Ofer askeri cezaevindeki Filistinli tutuklular, İsrail’in, kendilerine yönelik hak ihlallerine karşı bir dizi eylem başlatma kararı aldı.



Fetih, Hamas, İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) ve Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) üyesi Filistinli mahkumların imzasıyla basına verilen yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kenti yakınlarındaki Ofer askeri cezaevindeki İsrail ihlallerine karşı aldıkları bir dizi eylem başlatma kararına yer verildi.



Filistinli mahkumlar açıklamalarında, başta Uluslararası Kızılhaç Örgütü olmak üzere uluslararası insan hakları kuruluşlarına insani, ahlaki ve kanuni sorumluluklarının arkasında durmaları çağrısında bulunarak, İsrail’in haklarına yönelik ihlallerini durdurmaları talebinde bulundu.



İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerin dün koğuşlara saldırı düzenlediğine vurgu yapan Filistinli mahkumlar açıklamada, “İsrail güçleri, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz, elektro şok tabancası ve köpeklerle saldırmış, coplarla mahkumları darp etmiştir. Yaşanan saldırıda yüzden fazla kişi yaralanmıştır.” denildi.



Açıklamada, hâlihazırdaki İsrail hükümetinin İsrailli seçmenin oylarını kazanmak için mahkumlara karşı şiddet kullandığına dikkat çekilerek, “İsrail makamları, tutuklulara yönelik bir savaş başlatmıştır. Erken seçim havası gölgesinde başlatılan bu savaş, Filistinlilerin hayatını tehdit ediyor.” ifadelerine yer verildi.



-Ne olmuştu?



İsrail güçlerinin, dün işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan ve yaklaşık bin 200 Filistinlinin hapis yattığı Ofer Askeri Cezaevi'ndeki Filistinli tutuklulara düzenlediği saldırıda 100 kişi yaralanmıştı.



Filistin Esirler Cemiyeti’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin sabah saatlerinden itibaren cezaevi koğuşlarına düzenlediği baskınlarda, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz, ses bombaları, cop ve köpek kullandığı, 3 koğuşun tamamen yandığı kaydedilmişti.



Çoğu mahkumun plastik mermiyle yaralandığı ve İsrail hastanelerine nakledildiği aktarılan açıklamada, en az 20 tutuklunun hastanelerde tedavi altına alındığı, geri kalanların da cezaevine gönderildiği belirtilmişti.



Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 450'si idari tutuklu, 250'si çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.



İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.



Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.