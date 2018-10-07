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Filistinli mahkum 30 yıl sonra serbest!

İsrail'in kuzeyinde bulunan Hadarim cezaevinde 30 yıldır tutuklu olan 54 yaşındaki Filistinli Mahmud Cebbari, serbest bırakıldı.

07 Ekim 2018 Pazar 16:55
Filistinli mahkum 30 yıl sonra serbest!

İsrail makamları, 30 yıllık mahkumiyetinden sonra 54 yaşındaki İsrail vatandaşı Filistinli Mahmud Cebbari’ni serbest bıraktı.

Filistinli Esirler Cemiyeti’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in kuzeyindeki Hadarim cezaevinde 30 yıllık tutukluluk süresini tamamlayan İsrail vatandaşı Mahmud Cebbarin’in özgürlüğüne kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, Cebbarin’in Ekim 1988’de gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemede bir İsrail askerinin ölümüne iştirak etme suçlamasıyla 30 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Cebbarin, serbest bırakılmasının ardından geldiği İsrail’in kuzeyindeki Ummul Fahm kentinde coşkuyla karşılandı.

6 bin 500 tutuklu var

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi bünyesindeki Özgürlükler Komisyonu Başkanı Şeyh Kemal el-Hatip de yaptığı yazılı açıklamada, Mahmud Cebbarin’in özgürlüğüne kavuşmasını tebrik etti.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 62'si kadın, 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili ve 300'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.

Aynı kaynaklar, yaklaşık 6 bin 500 Filistinli tutukludan 13’ünün İsrail vatandaşı olduğunu aktarıyor.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 16:55
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