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Filistinli mahkûm 30 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:59
Filistinli mahkûm 30 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu

KUDÜS (AA) – İsrail, 30 yıllık mahkûmiyeti sona eren 52 yaşındaki Filistinli Samir Sirsavi'yi serbest bıraktı.

Filistinli Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail vatandaşı Filistinli Sirsavi’nin İsrail makamları tarafından ülkenin güneyindeki Biru's Sebi (Beer Şeva) Hapishanesi'nden serbest bırakıldığı belirtildi.

Sirsavi, 1988 yılında Hayfa kentinde bir sokağa patlayıcı attığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemede 30 yıl hapis cezasına mahkûm edilmişti.

Filistin resmî kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.

Aynı kaynaklar, söz konusu Filistinli tutuklulardan 12'sinin İsrail vatandaşı olduğunu aktarıyor.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 15:59
  1. Filistin
  2. Filistinli Esirler Cemiyeti
  3. İsrail

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