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Filistinli liderden Netanyahu'nun rakibine şartlı destek açıklaması

İsrail Meclisindeki Filistin asıllı milletvekili ve Hadash-Ta'al ittifakı (Yeni-Gel) lideri Eymen Odeh: "Sağcı bir hükümetin kurulmasını engellemek için Gantz-Lapid liderliğindeki ittifaka tavsiyelerde bulunabiliriz. Ancak bize Filistin hükümetiyle barış görüşmeleri yapmaktan yana olduklarını, Araplar dahil İsrail'de yaşayan tüm vatandaşların aynı hakka sahip olmasını desteklediklerini ve Yahudi Ulus Devlet Yasası'nı iptal etmekte istekli olduklarını göstermeliler"

11 Mart 2019 Pazartesi 12:55
Filistinli liderden Netanyahu'nun rakibine şartlı destek açıklaması

KUDÜS (AA) - İsrail Meclisindeki Filistin asıllı milletvekili ve "Hadash-Ta'al" ittifakı (Yeni-Gel) lideri Eymen Odeh, nisan ayında yapılacak erken genel seçimde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun en yakın rakibi olarak gösterilen Benny Gantz ile Yair Lapid'in liderliğindeki "Mavi-Beyaz" ittifakının seçimi kazanması halinde iki liderin kuracağı koalisyona "şartlı" destek verebileceklerini söyledi.

Times of Israel gazetesine verdiği özel röportajda Odeh, 9 Nisan'da yapılacak erken seçime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakanın partisi Likud'un seçim kampanyasında kullandığı dili eleştiren Odeh, Netanyahu'nun İsrail vatandaşı Filistinlilere ait siyasi partileri sistemli bir şekilde "gayrimeşru" olarak göstermeye çalıştığını belirtti.

Netanyahu'nun Filistinli partilerin siyasetteki ağırlığını en iyi bilen kişilerden biri olduğunu dile getiren Odeh, "Netanyahu fark yaratabileceğimizi biliyor. Bu nedenle 2015'teki seçimde bize karşı kışkırtıcı bir dil kullanmıştı. Şimdi de aynı şekilde seçim kampanyasında bize karşı kışkırtıcı bir dil kullanıyor ve bizi gayrimeşru göstermeye çalışıyor." dedi.

Netanyahu liderliğinde yeni bir aşırı sağcı koalisyon hükümeti kurulmasını istemediklerini vurgulayan Odeh, Başbakanın rakibi Gantz ile Lapid'in liderliğindeki Mavi Beyaz ittifakına destek verebileceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Sağcı bir hükümetin kurulmasını engellemek için Gantz-Lapid liderliğindeki ittifaka tavsiyelerde bulunabiliriz. Ancak bize Filistin hükümetiyle barış görüşmeleri yapmaktan yana olduklarını, Araplar dahil İsrail'de yaşayan tüm vatandaşların aynı hakka sahip olmasını desteklediklerini ve Yahudi Ulus Devlet Yasası'nı iptal etmekte istekli olduklarını göstermeliler."

Filistinli lider, Mavi-Beyaz ittifaktan Gantz vaya Lapid'in şu ana kadar kendileriyle herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini sözlerine ekledi.

Netanyahu, seçim kampanyasında sık sık hedef aldığı rakibi Mavi-Beyaz ittifakın İsrail'deki Arap partilerin desteğini alarak koalisyon hükümeti kurmayı hedeflediğini ileri sürüyor.

- Netanyahu oylarını koruyor, Gantz-Lapid geriliyor

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve İsrail Direnç Partisi lideri Benny Gantz ile Gelecek Partisi lideri Yair Lapid'in kurduğu Mavi-Beyaz ittifakı kan kaybediyor.

Haaretz gazetesinde yayınlanan son ankete göre, Mavi-Beyaz ittifakının bir önceki anketlere oranla 5 sandalye kaybederek meclisteki sayısının 31'e düşeceği tahmin ediliyor.

İsrail Başsavcısının, hakkındaki 3 ayrı soruşturma dosyası nedeniyle Netanyahu'ya yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanmadan dava açabileceği yönündeki kesin olmayan kararını açıklamasına rağmen Likud'un büyük ölçüde oylarını koruyarak 28 milletvekili çıkarması öngörülüyor.

Ankete göre ayrıca Likud'un ikinci parti çıksa bile meclis çoğunluğunu sağ partilerin oluşturacağının ön görüldüğü, bu nedenle de Netanyahu'nun, Gantz-Lapid ikilisine göre koalisyon hükümeti kurmaya daha yakın olduğu ifade ediliyor.

İsrail'de 9 Nisan'da yapılacak erken seçimde hiçbir siyasi partinin 120 sandalyeli mecliste tek başına iktidara gelmek için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşması beklenmiyor.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:55
  1. Eymen Odeh
  2. İsrail
  3. seçim

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