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Filistinli kadın gazeteci 13 ay sonra özgürlüğüne kavuştu

- İsrail, 13 aylık tutukluluğun ardından Filistinli kadın gazeteci-yazar Lema Hâtır'ı serbest bıraktı

26 Temmuz 2019 Cuma 16:15
Filistinli kadın gazeteci 13 ay sonra özgürlüğüne kavuştu

RAMALLAH (AA) - İsrail makamları, hapis cezası sona eren Filistinli kadın gazeteci-yazar Lema Hâtır'ı (42) serbest bıraktı.

Evine düzenlenen baskınla geçen yıl gözaltına alınan Filistinli yazar Hâtır, 13 ay sonra İsrail makamları tarafından serbest bırakıldı.

Yazarın eşi Hazım Fahuri, İsrailli yetkililerin eşini Batı Şeria'nın kuzeyindeki El-Celeme kontrol noktasında serbest bıraktığını ve sağlığının yerinde olduğunu söyledi.

Filistin'in çeşitli gazete ve haber sitelerinde yazı ve makaleleri yayımlanan, 5 çocuk annesi aktivist, gazeteci ve yazar Hâtır, Temmuz 2018'de gece yarısı evine baskın düzenleyen İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Hâtır'ın İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı sırada küçük oğlu Yahya ile vedalaştığı anı gösteren fotoğrafların sosyal medyada yayılması üzerine olay, Filistin kamuoyunda yoğun tepkilere yol açmıştı.

Gazeteci-yazar Hâtır, geçen ay görülen duruşmada 13 ay hapis ve 4 bin yeni İsrail şekeli (yaklaşık 6 bin 450 lira) para cezasına çarptırılmıştı.

- İsrail'den 10 saati aşan sorgu seansları

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyetinden daha önce yapılan yazılı açıklamada, yasaklı bir kuruma üye olduğu ve yazılarının burada yayımlanması gerekçesiyle Hâtır'ın İsrail makamları tarafından sorguya çekildiği bildirilmişti.

Açıklamada ayrıca, Filistinli kadın yazarın ağır sorgu seanslarına maruz bırakıldığı, İsrailli sorgu memurlarının sert muamelelerine muhatap olduğu ve her bir sorgu seansının 10 saati geçtiği ifade edilmişti.

Uzun sorgu seansları boyunca bir sandalyeye oturtulan Hâtır'ın, sürekli bağırma şeklinde sözlü hakarete maruz kaldığı, kadın gazeteciye bu 10 saati aşan sorgu seansları içinde sadece bir kez yemek ve tuvalet izni verildiği aktarılmıştı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 16:15
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  2. Filistinli kadın gazeteci-yazar
  3. Filistinli kadın gazeteci-yazar Lema Hatır

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