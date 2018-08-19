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Filistinli iş adamından, içimizdeki vatansızlara büyük ders! Tam 800 bin dolarını TL'ye çevirdi

Filistinli iş adamı Cihad Şamiyye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak 800 bin dolarını Türk lirasına çevirdi.

19 Ağustos 2018 Pazar 13:13
Filistinli iş adamından, içimizdeki vatansızlara büyük ders! Tam 800 bin dolarını TL'ye çevirdi

Filistinli iş adamı Cihad Şamiyye, elinde bulunan 800 bin dolarını Türk lirasına çevirdi.

AA muhabirine konuşan Şamiyye, "Bir Filistinli olarak, Türkiye'nin yaptıklarına az da olsa güzel bir karşılık vermek istedim ve 800 bin doları Türk lirasına çevirdim." dedi.

Türk lirasını desteklemek, dolarını tutan, endişe yaşayan yatırımcıları desteklemek için bunu yaptığını kaydeden Şamiyye, hiçbir endişe duymadan parasını çevirdiğini, Türklerin ve diğer kişilerin de aynı adımı atmasını temenni ettiğini söyledi.

Şamiyye, "Bir insanın vatana sahip olabilmesine paha biçilemez. Dolarlar bir vatan inşa edemez. Vatan gerçekten çok kıymetli. Eğer vatanın zarar ediyorsa, elindeki malın, doların ne faydası var." diye konuştu. 

Bir vatana sahip olamayan çok sayıda kişi olduğunu söyleyen Şamiyye, "Sizin güzel bir ülkeniz, güçlü bir lideriniz var. Tüm halklar sizinki gibi bir devlet başkanına sahip olmak ister." ifadelerini kullandı.

Şamiyye, herkesin Türk lirasını desteklemesini ümit ettiğini ve bir Filistinli olarak gücü ölçüsünde üzerine düşen vicdani sorumluluğu yerine getirdiğini kaydetti.

 Türkiye'yenin karşılaştığı spekülatif atağa karşı duyduğu üzüntü ve samimiyet yüzünden okunan  Filistinli iş adamı Şamiyye son olarak şunları söyledi:

"Türkiye şartsız koşulsuz Filistinlileri kabul eden tek ülke denilebilir. Ülkenin her yerinde Filistinliler hoş karşılanıyor. Bir birey olarak Türk halkından sevgi ve destek gördüm. Herkes Türkiye'nin yanında yer almalı. Allah başımız ve büyüğümüz Recep Tayyip Erdoğan'ı korusun ona iyilikler versin."

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 13:13
  1. Filistinli iş adamı Cihad Şamiyye
  2. 800 bin dolarını TL'^ye çevirdi
  3. içimizdeki vatansızlara büyük ders
  4. dolar bozdurdu

YORUM YAZ

  • GELECEK ASRIN LİDERİGELECEK ASRIN LİDERİ1 sa önce
    aynen katılıyorum vatanın batıyorsa jetleri sarayları nabıcaksın bindiğin bmwler mercedesler seni kurtarmaz bir sürü gemi sahibi olman milyar dolarlık adam olman seni kurtarmaz bu lüks hayatı millete borçlusun o zaman millet gibi sen de lüksünden vazgeçiceksin yoksa ağlamayacaksın boşa DİNLEMEYECEZ
  • Metin GülMetin Gül2 sa önce
    Dide onu Di Bakın Filistinli işadamları dolar Satıyor. Bizim AKPlizenginlerden hiç haber yok. Nerdeler
  • harunharun2 sa önce
    Elindeki doları 4 liradan değil 5 liradan değil 7 liradan satışa çıkarmak vatana hizmet hatta kahramanlık kabul ediliyor olması ikiyüzlülük olmuyor mu.devletin koprü ücretlerini dolar ile belirlemesi ne zaman gündeme alacaksınız..size çok örnek verebilirim...tabii ki tutarsızlıklar konusunda.
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