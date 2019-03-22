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Filistinli gruplardan Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına tepki

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım: "Bu karar ABD'nin siyonistlerle tamamen uyum içinde olduğunu göstermektedir"- İslami Cihad Hareketi: "Arap topraklarının işgalinde ABD-İsrail ortaklığını mutlak surette yansıtıyor"

22 Mart 2019 Cuma 15:39
Filistinli gruplardan Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına tepki

GAZZE (AA) - Filistinli gruplar ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri'nde İsrail'in hakimiyetini tanıma" yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın çıkışına ilişkin, "Bu karar ABD'nin siyonistlerle tamamen uyum içinde olduğunu göstermektedir. ABD'nin Arap haklarına saldırganlığının devamı niteliğindedir." ifadelerini kullandı.

İslami Cihad Hareketi'nden yapılan açıklamada da Trump'ın ifadeleri "düşmanca ve tamamen İsrail yanlısı" olarak nitelendirildi. "Bu karar Arap topraklarının işgalinde ABD-İsrail ortaklığını mutlak surette yansıtıyor." ifadesine yer verilen açıklamada, "siyonistler eliyle ABD sömürge planının uygulandığı" uyarısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, ABD Başkanı'nın çıkışına karşı Arap ülkelerinden net bir tutum sergilenmesi talep edildi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nden yapılan açıklamada da Arap hak ve topraklarına yönelik süregelen ihlallere bir yenisinin eklendiği belirtildi.

Açıklamada, ABD yönetiminin "Arap dünyasının düşmanı" olarak görülmesi gerektiği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump dün Twitter hesabından, "(1967 işgalinden) 52 yıl sonra ABD için, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." değerlendirmesinde bulunmuştu.



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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 15:39
  1. Filistinli gruplar
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