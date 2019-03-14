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Filistinli gruplardan "Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" çağrısı

İslami Cihad yöneticilerinden Halid el-Bataş:"30 Mart'ta Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü başlatacağımızı duyuruyoruz"

14 Mart 2019 Perşembe 15:53
Filistinli gruplardan "Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" çağrısı

GAZZE (AA) - Gazze'deki Filistinli gruplar, Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen 30 Mart Toprak Günü'nünde "Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" çağrısında bulundu.

Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan İslami Cihad yöneticilerinden Halid el-Bataş, "30 Mart'ta Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü başlatacağımızı duyuruyoruz." dedi.

Filistin halkını Gazze sınırındaki barışçıl halk gösterilerine katılmaya, Batı Şeria'da İsrail askerleriyle temas noktalarında gösteriler düzenlemeye, Mescid-i Aksa ve Kudüs kenti kapılarında nöbet beklemeye çağıran Bataş, Toprak Günü dolayısıyla tüm kentlerde kapsamlı greve gidilmesi gerektiğini aktardı.

Toprak Günü için planlanan etkinliklerin barışçıl doğasını koruyacağını vurgulayan Bataş, "Yüzyılın Anlaşması" isimli plana karşı koymak için başlatılan gösterilerin, hedefe ulaşılana kadar devam edeceğini kaydetti.

Bataş, "Gösterilerin en önemli hedeflerinden biri Kudüs. ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin planlarını gerçekleştirmesine izin vermeyeceğiz. Gösteriler Filistin davasını hedef alan komplolara engel olacaktır." dedi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail askerlerinin 30 Mart 2018'den bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde, 230'dan fazla Filistinli şehit oldu.

- Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı. "Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.


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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 15:53
  1. Filistin
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