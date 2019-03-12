Filistinli gruplardan İsrail'e Mescid-i Aksa kınaması

GAZZE (AA) - Filistinli gruplar, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da olayları tırmandırmasını kınayarak, Filistinlilere Aksa'yı savunmak için çabaları birleştirme çağrısında bulundu.

Filistinli gruplar, Aksa'da olayların tırmandırılmasını İsrail'in Filistin halkına, toprağına ve kutsallarına yönelik keyfi politikalarının devamı olarak değerlendirdi.



Fetih Sözcüsü Atıf Ebu Yusuf, yaptığı yazılı açıklamada, "Aksa'nın kapatılarak içinde namaz kılmak isteyen cemaatin engellenmesi, başkentin (Kudüs) Yahudileştirilmeye, el koymaya, yıkılmaya ve tehcire maruz kalması halkımızın direnişe ve toprağına bağlılığını sürdürme kararlılığını etkilemeyecektir." ifadelerine yer verdi.

Kudüs'teki olayların, uluslararası toplumun, tüm uluslararası sözleşmelerin ve insan haklarının açıkça ihlal edilmesi karşısında suskun kalması sonucu meydana geldiğini belirten Ebu Yusuf, "Kudüs tehlikede. Mecsid-i Aksa da bizi ulusal birlik ve kendisini savunma çabalarımızı birleştirmeye çağırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas'tan yapılan açıklamada da İsrail'in Aksa'da olayları tırmandırması kınanarak, "Namaz kılanları, Aksa'ya istedikleri zaman girme ve istedikleri zaman buradan çıkma iradelerini dayatmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, Arap ve İslam ümmetine Kudüs'e yönelik ciddi tutum sergileyerek İsrail'in uygulamalarına ve saldırılarına karşı koymaları çağrısı yapıldı.

- "Filistin halkı İsrail'in hedeflerini başarısız kılma gücüne sahip"

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi de İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve namaz kılanlara saldırısını kınadı.



İsrail'in provokasyonlarla Rahmet Kapısı ve Aksa'ya zarar vermeyi hedeflediği uyarısında bulunan Bergusi, Filistin halkının birliği ve kararlılığıyla İsrail'in hedeflerini başarısız kılma gücüne sahip olduğunu kaydetti.

Kubbetu's Sahra'ya bugün baskın düzenleyen İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın imamlarına ve görevlilerine saldırmış, ardından Harem-i Şerif'in tüm kapılarını kapatmıştı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, daha önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kudüs Şeriat Mahkemesi Başkanı ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkadısı Şeyh Vasıf el-Bekri ile Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani'nin İsrail polisi tarafından darbedildiğini belirtmişti.

Son olarak İsrail polisi, Harem-i Şerif'in El-Esbat (Aslanlı) Kapısı önünde yatsı namazını kılan Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale etmişti.

Mescid-i Aksa'nın çevresindeki farklı noktalarda yatsı namazını eda eden Filistinlilere de müdahale eden İsrail polisi, Müslümanların namaz kılmalarını engellemişti.

-Mescid-i Aksa yarın sabah açılacak

Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, yapılan soruşturma ve araştırmanın ardından Mescid-i Aksa'nın yarın sabah açılacağı duyurulmuştu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili ise Vakıflar İdaresi'ne bağlı bir araştırma heyetinin Mescid-i Aksa'ya girdiğini aktarmıştı.



Söz konusu yetkili, Mescid-i Aksa'nın kapılarının yarın sabah yeniden açılacağını teyit ederken şu ana kadar Harem-i Şerif çevresinde yaşanan olaylarda 14 Filistinlinin gözaltına alındığını belirtmişti.



