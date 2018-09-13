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Filistinli gruplardan FKÖ'ye 'Oslo' çağrısı!

Gazze Şeridi'nde bulunan Filistinli gruplar, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ), İsrail'le imzaladığı Oslo Anlaşması'nı iptal etmesi çağrısında bulundu.

13 Eylül 2018 Perşembe 15:36
Filistinli gruplardan FKÖ'ye 'Oslo' çağrısı!

Gazze'nin batısında yer alan Reşad eş-Şeva Kültür Merkezinde "Hedefimiz Birlik, Tercihimiz Direniş" başlıklı bir konferans düzenlendi. FKÖ ile İsrail arasında 13 Eylül 1993'de imzalanan Oslo Anlaşması'nın 25. yılı dolayısıyla düzenlenen konferansa Hamas, Filistin İslami Cihad Hareketi ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nden temsilciler katıldı.

Konferansta konuşan Hamas yöneticilerinden Halil el-Hayye, "Talihsiz Oslo Anlaşması'nın 25. yılında başarısız Oslo ekibi, artık bu felaket planından geri adım atmalıdır. Bu anlaşma Filistin halkının birlik ve beraberliğini parçaladı. Biz 12 yıl değil, 25 yıldan bu yana bölünmüş durumdayız." dedi.

İslami Cihad Hareketi Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Hindi de İsrail'in barış değil, savaş devleti olduğunu vurguladı. Hindi, FKÖ'den bir azınlığın, İsrail düşmanıyla ortaklık kurmanın mümkün olduğunu düşünmesi sonucu imzalanan Oslo Anlaşması'nın, Filistin meselesini çıkmaza soktuğunu belirtti. 

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi üyesi Hani es-Sevabite ise Oslo Anlaşması'nın, Filistin halkı ve tüm ulusal kuvvetlerin arkasından imzalandığını ve anlaşmayı imzalayanların tarihi bir sorumluluk taşıdığını dile getirdi.

Sevabite, Filistinlilerin temel haklarını görmezden gelen bu anlaşmanın, İsrail lehine daha fazla siyasi boyunduruk altına girilmesini dayatmaya çalışan bir proje olduğunu söyledi.

OSLO ANLAŞMASI

İki taraf arasındaki barış anlaşması çabalarının çerçevesini çizen Oslo Anlaşması, 13 Eylül 1993'de dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Şimon Peres ile o zaman FKÖ'nün müzakereci ismi Mahmud Abbas tarafından Washington'da imzalanmıştı.

Anlaşma töreninde dönemin ABD Başkanı Bill Clinton, Dışişleri Bakanı Warren Christopher, Rusya Dışişleri Bakanı Andrei Kozyrev ile daha sonra Filistinlilerle barış çabaları nedeniyle İsrailli bir sağcının suikastı sonucu yaşamını yitiren İsrail Başbakanı İzak Rabin ile FKÖ Başkanı Yasir Arafat da hazır bulunmuştu.

Anlaşma gereğince Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Filistinliler için özerk yönetim kuruldu.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 15:36
  1. Oslo Anlaşması
  2. filistinli gruplar
  3. FKÖ
  4. iptal çağrısı

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