THY- Euroleague
0553 313 94 23

Filistinli gruplardan ABD'nin Hamas'a yönelik karar tasarısına tepki

06 Aralık 2018 Perşembe 15:59
Filistinli gruplardan ABD'nin Hamas'a yönelik karar tasarısına tepki

GAZZE (AA) - Filistinli gruplar, ABD'nin, Hamas'ın kınanması için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na sunduğu karar tasarısını kınadı.

Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi, ABD'nin Hamas'ın kınanmasına yönelik karar tasarısıyla ilgili BM'nin Gazze'deki binası önünde basın toplantısı düzenledi

Basın toplantısında Filistinli gruplar adına konuşan Yusra Derviş, "(ABD'nin) İsrail yanlısı karar tasarısı, Filistinli direniş hareketlerini suçlamayı ve terör uygulamakla damgalamayı amaçlamaktadır." dedi.

Karar tasarısının, işgal altındaki halklara her türlü yollarla kendisini savunma hakkını teminat altına alan uluslararası tüm anlaşmaları görmezden geldiğini belirten Derviş, "ABD yönetimi, gerçekleri çarpıtmak, verileri tahrif etmek ve mücadeleyi terör olarak benimsemek suretiyle uluslararası toplumu bu haktan vazgeçirmeye çalışıyor." diye konuştu.

Filistin direnişinin, uluslararası yasalara göre meşru olduğunu ve tüm şekilleriyle BM anlaşmasına uygun olarak devam ettiğini kaydeden Derviş, ABD'nin karar tasarısının, İsrail'in Filistin direnişini ortadan kaldırmaya yönelik çabalarını destekleyici mahiyette geldiğini aktardı.

Derviş, İsrail'in Gazze'de Filistin halkına yönelik yeni bir saldırı düzenleyebileceği uyarısında bulunarak, ABD'nin karar tasarısının onaylanması halinde buna yeşil ışık yakacağını belirtti.

Arap ve İslam ülkelerinin yöneticilerine ve halklarına Filistin halkının haklarını desteklediklerini açıkça ifade etme ve Filistin davasını ortadan kaldırmayı hedefleyen ABD kararlarına karşı durma çağrısında bulunan Derviş, Filistin yönetiminden de ulusal birliğin kurulmasının önündeki engelleri kaldırmasını, Kahire'deki müzakerelerde tüm grupların üzerinde ittifak ettiği uzlaşı programını uygulamasını istedi.

ABD'nin sunduğu karar tasarısının bugün BM Genel Kurulunda oylanması bekleniyor.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:59
  1. Filistinli gruplar
  2. Gazze

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 Temmuz'da başından vurulan TEM Daire Başkanı infazı anlattı
    1. 15 Temmuz'da başından vurulan TEM..
    2. Savunma Sanayii Başkanı son noktayı..
    3. Sarı Yelekliler eylemine katılan Türk..
    4. Demirtaş'ın "cumhurbaşkanına hakaret"..
    5. Galatasaray'ın cezaları onandı
    6. Pakistan uyruklu bir göçmen yaşadığı..
    7. Eskişehir'deki uyuşturucu davasında..
    8. Öfkeden ve hasetten uzak durun
    9. CHP belediye başkan adayları açıklandı..
    10. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    11. Ağrı'da terör operasyonu: 14 gözaltı
    12. Danimarka'da bir Türk'ün öldürüldüğü..
    13. Dünyayı tedirgin eden hamle! ABD savaş..
    14. Kayseri'de tefeci operasyonu: 5 gözaltı
    15. Binali Yıldırım FETÖ'cüleri bakın kime..
    16. "FETÖ ata yurdunda Türk bayrağını..
    17. ABD'de özel sektör istihdamı..
    18. Öksürsen bel fıtığı!
    19. Kocaeli'de DEAŞ davası
    20. Emin Ege CHP Karaman belediye başkan..
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı