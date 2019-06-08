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Filistinli gruplardan ABD Büyükelçisi'nin açıklamalarına tepki

UİK Başkanı Basim Naim:- "Friedman'ın açıklamaları kabul edilemez, bu, radikal yönetimin (ABD) sömürgeci zihniyetini yansıtıyor"

08 Haziran 2019 Cumartesi 19:15
Filistinli gruplardan ABD Büyükelçisi'nin açıklamalarına tepki

GAZZE (AA) - Filistinli gruplar, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın İsrail'in Batı Şeria'nın bir kısmını ilhak etmeye hakkı olduğu yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi ve bunun "ABD'nin sömürgeci zihniyetini" yansıttığı değerlendirmesinde bulundu.

Konuyla ilgili olarak Twitter hesabından açıklama yapan Hamas Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) Başkanı Basim Naim, "Friedman'ın açıklamaları kabul edilemez, bu, radikal yönetimin (ABD) sömürgeci zihniyetini yansıtıyor." ifadesini kullandı.

Naim, söz konusu adımın bölgenin istikrarına ve uluslararası meşruiyete darbe indireceğini kaydetti.

İslami Cihad Hareketi yetkililerinden Davud Şihab de Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ABD'li Büyükelçi'nin, sömürge ve yerleşim birimi politikalarını uygulayan radikal bir Yahudi yerleşimci olduğunu ifade etti. Şihab, kolonyal genişleme döneminin geçmişte kaldığını, bu konudaki arzuların yok olmaya mahkum olduğunu belirtti.

Fetih Hareketi ise Friedman'ın açıklamalarını, gerçeklerin çarpıtılması ve Filistin halkına yönelik düşmanlıkta aşırılık olarak nitelendirdi.

ABD'nin geleneksel politikasının, Filistin topraklarını işgal toprağı kabul ettiğine dikkat çekilen açıklamada, Friedman'ın açıklamalarının, barış sürecini ve ABD de dahil olmak üzere tüm dünyanın bu konuda harcadığı çabayı baltaladığı ifade edildi.

Fetih Merkez Komitesi üyesi Hüseyin eş-Şeyh ise Twitter hesabında, "Friedman'ın açıklamalarının, Yüzyılın Anlaşması Planı ve Filistin meselesinin tasfiyesini amaçlayan komplocu projenin gerçek yüzünü ortaya çıkardığını" aktardı.

Büyükelçi Friedman, New York Times gazetesine verdiği mülakatta, "Mevcut şartlar altında İsrail’in hepsi olmasa da Batı Şeria’nın bazı kısımlarını elinde tutmaya hakkı olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

- İsrail’e yakınlığı dikkati çekiyor

Bu açıklamasıyla uluslararası camianın yasa dışı kabul ettiği Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail’in ilhak planına açıkça destek olacağını ortaya koyan Friedman, İsrail’e yakınlığı ile dikkati çekiyor.

Yahudi asıllı olan Friedman, seçim kampanyası boyunca ABD Başkanı Donald Trump'a, İsrail konusunda danışmanlık yapmıştı. Trump’ın İsrail’e büyükelçi olarak atadığı Friedman, Batı Şeria’ya yeni Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesi ve ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına destek vermişti.

Friedman, bir dönem İsrail'de yayımlanan Yahudi yerleşim birimi yanlısı Siyonist Arutz Sheva ve sağcı Jerusalem Post gazetelerinde de köşe yazarlığı yapmıştı.

İsrail’in 1967’de ilhak ettiği Batı Şeria’da 250’ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunurken, söz konusu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 19:15
  1. ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman
  2. Filistinli gruplar

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