0553 313 94 23

Filistinli gruplar Rusya'da bir araya gelecek

Filistin'in Moskova Büyükelçisi Abdulhafız Nevfel, Filistinli bazı grupların 11 Şubat'ta Moskova'da bir araya geleceğini açıkladı

26 Ocak 2019 Cumartesi 23:26
Filistinli gruplar Rusya'da bir araya gelecek

RAMALLAH (AA) - Filistin'in Moskova Büyükelçisi Abdulhafız Nevfel, Filistinli bazı grupları bir araya getirecek görüşmenin 11 Şubat'ta Moskova'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Nevfel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsünün birçok Filistinli grubu diyalog görüşmeleri için Moskova'ya davet ettiğini belirtti.

Nevfel, davet edilen grupların Fetih Hareketi, Hamas Hareketi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC), Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık, Filistin Demokratik Birliği (FİDA), Filistin Halk Mücadelesi Cephesi ve Filistin Ulusal İnisiyatifi Hareketi olduğu bilgisini verdi.

Görüşmelerin 2 veya 3 gün süreceğini ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la da kapanış görüşmesi yapılacağını aktaran Nevfel, bunun ciddi bir girişim olduğunu ve uzlaşı konusundaki kilitlenmişliği ortadan kaldırmayı hedeflediğini kaydetti.

Nevfel, bu girişimin Mısır ara buluculuğuna bir alternatif olmadığını ve Mısır'ın rolünü güçlendireceğine işaret etti.

Rusya, geçen aralık ayında Filistin'de uzlaşının sağlanmasına katkı sağlamak için Fetih ve Hamas temsilcilerini bir araya getirecek bir toplantı düzenlemeye hazır olduğunu bildirmişti.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 23:26
  1. Fetih
  2. Filistin
  3. Hamas
  4. Mısır
  5. Moskova
  6. Rusya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Saldırganlar Türk askeriyle yerel halkın arasını bozmaya çalışıyor"
    1. "Saldırganlar Türk askeriyle yerel..
    2. Uludağ'da kaybolan dağcılar bulundu
    3. Dehşet veren olay! Isınmak isteyen..
    4. Fahrettin Altun'dan terör açıklaması
    5. Mahalleyi havaya uçuracaktı: Ağzında..
    6. GÜNCELLEME - Brezilya'da çöken maden..
    7. GÜNDEM ÖZETİ / 27 Ocak 2019
    8. ABD'deki silahlı saldırılarda 5 kişi..
    9. Yelken: TYF Kış Kupası
    10. Palandöken'de kayak ve akrobasi..
    11. "Akdeniz'in Sibiryası"nda yollar açıldı
    12. Altun: "PKK'lı teröristlerin sosyal..
    13. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    14. AK Partili İsmet Yılmaz, tuhaf sözleri..
    15. Adana'da yol verme kavgası: 1 yaralı
    16. Doğal gaz kutusunu söken kadın paniğe..
    17. TFF'den Hasan Kartal'a tebrik
    18. Sırbistan'da hükümet karşıtı..
    19. A Milli Futsal Takımı'nın Yalova kampı..
    20. Şair Çekmegil'i anlattı: 33 eser veren..
    Buna tükürdüğünü yalamak derler! Rasim Ozan geri dönüyor
    Buna tükürdüğünü yalamak derler! Rasim Ozan geri dönüyor
    Yiyeceklerdeki büyük tehlike! İşte kanseri tetikleyen 6 gıda
    Yiyeceklerdeki büyük tehlike! İşte kanseri tetikleyen 6 gıda
    Pentagon'dan Venezuela'ya askeri sevkiyat açıklaması
    Pentagon'dan Venezuela'ya askeri sevkiyat açıklaması
    Venezuela'da gizli görüşme ortaya çıktı
    Venezuela'da gizli görüşme ortaya çıktı
    CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize gel' daveti!
    CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize gel' daveti!

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    Maduro'ya destek mitinginde sürpriz isim! "Kardeşler" diye hitap etti
    Maduro'ya destek mitinginde sürpriz isim! "Kardeşler" diye hitap etti
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!