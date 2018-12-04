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Filistinli gönüllülerden Gazze'de kıyı temizliği

Gazze Limanı kum, plastik poşet, kağıt ve pet şişe gibi atıklardan temizlendi

04 Aralık 2018 Salı 15:54
Filistinli gönüllülerden Gazze'de kıyı temizliği

GAZZE (AA) - Filistinli gönüllüler Gazze Limanı'nı çeşitli atıklardan temizledi.

Bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle başlatılan "Bu sana dönecek" adlı girişime, çok sayıda Filistinli gönüllü destek verdi. Gönüllü dalgıçlarca yapılan kıyı temizliğinde denizden büyük miktarda atık madde çıkarıldı.

Gazze Limanı kıyısının yanı sıra çevredeki cadde ve sokakları da temizleyen Filistinli gönüllüler, liman boyunca uzanan duvarlara balıkçı teknelerinin yakıt sızıntısının, denize çöp atmanın ve atıkları denize dökmenin tehlikelerini anlatan resimler çizdi.

Girişime destek veren bir grup genç ise "Sahillerini sen de koru", "Plastik poşet kullanmaktan vazgeç" yazılı pankartlar açtı.

"Bu sana dönecek" isimli girişimin koordinatörü Ahmed Ebu Abdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin katılımıyla bu işe başladıklarını söyledi.

Limanda biriken atık maddelerin tehlikeli sonuçlar doğurduğuna dikkati çeken Ebu Abdu, amaçlarının insanları çevreye zarar veren alışkanlıklarından kurtarmak ve çevreyi koruyan bilinçli bir toplum yaratmak olduğunu dile getirdi.



Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 15:54
  1. Filistin
  2. Gazze
  3. temizlik

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