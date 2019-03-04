0553 313 94 23

Filistinli gençlerle İsrail askeri arasında çatışma: 2 ölü, 3 yaralı

Filistin’in Ramallah kentinde Kaft Nima köyünün yollarını kapatan İsrail askeriyle gençler arasında çatışma çıktı.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:04
Filistinli gençlerle İsrail askeri arasında çatışma: 2 ölü, 3 yaralı

Filistin’in Ramallah kentinde Kaft Nima köyünün yollarını kapatan İsrail askeriyle gençler arasında çatışma çıktı. İsrail’in kontrol noktasına saldıran 3 gençten 2’si hayatını kaybetti, 1’i hafif yaralandı. Saldırıda 2 İsrail askeri de yaralandı.


İsrail askerinin, Filistin’in Ramallah kentindeki Kaft Nima köyünün yollarını kapatması üzerine köylüler ve askerler arasında gerginlik yaşandı. Askerlerin yolu kapatmasına tepki gösteren 3 genç, bir otomobili askerlerin üstüne sürerek molotof kokteyliyle saldırı düzenledi. Saldırıya karşılık veren İsrail askeri 2 genci öldürdü, birini yaralı ele geçirdi.


Saldırıda 2 İsrail askerinin yaralandığı öğrenilirken, öldürülen gençlerin Amir Mahmud Darrac (20) ve Yusuf Raed Ankavi (20), yaralı gencin de Bassem Cuma Alkam (20) olduğu açıklandı.


Saldırını ardından köyde arama yapan askerler, halkın direnişiyle karşılaştı. İsrail askerleri, protestoculara plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla saldırdı. Köye yapılan saldırıda kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kars’ta ‘gece bekçileri’ göreve başladı
    1. Kars’ta ‘gece bekçileri’ göreve başladı
    2. Tanzim satış noktalarında pirinç..
    3. Vali Dağlı; “Zararlı maddelere..
    4. Ticaret Borsası’ndan SGK teşvikleri..
    5. AK Parti Osmaneli Seçim Koordinasyon..
    6. Son isteği yerine geldi
    7. Zorlu Enerji’den abonelere fatura..
    8. 17 yaşındaki genç ahşabı yakarak..
    9. İzmit Belediyesi’nden eşya nakil..
    10. Kimya’nın Şubat ayı ihracatı 1,6..
    11. Bayırköy Belde Danışma Toplantısı..
    12. Troya, Assos, Parion Ören Yerleri’nde..
    13. Filenin sultanları Adana’ya uğurlandı
    14. Türkiye Sağırlar Futbol Süper Ligi
    15. Cumhur ittifakından birlik ve..
    16. Ressam vekilden, kendi resmini çizen..
    17. Bağdat Barosu’nda avukatlar birbirine..
    18. Almanya imamlara Almanca şartı..
    19. "ATO'da 5 binin üzerinde girişimciye..
    20. Rektör Çomaklı: “Bilimin olduğu her..
    21. 6K Akıllı Durak Vezirhan’da
    22. Van-Bahçesaray yolunda karla mücadele
    23. Başkan Zihni Şahin: “Türkiye’nin..
    24. Bitlis’te yarın okullar tatil mi? 5..
    25. Ticaret Bakanlığı şubat ayı veri..
    26. Yıkadığı filin altında kalan adam,..
    27. Yetkili olmayan fatura merkezlerine..
    28. Bakan Çavuşoğlu: "Bunlar mı Kudüs’e..
    29. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli..
    30. YÖK Başkanı Yekta Saraç açıkladı!..
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"