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Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında arbede

İsrail askerleri, Filistinli tutuklu gazeteci Bessam Sayih’in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesini protesto eden öğrencilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederek 4 kişiyi yaraladı

09 Eylül 2019 Pazartesi 14:42
Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında arbede

RAMALLAH (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da, 4 yıldır tutuklu bulunan kanser hastası Filistinli gazeteci Bessam es-Sayih'in, dün tedavi için kaldırıldığı hastanede vefatını protesto etmek isteyen Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.

Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Birzeit Üniversitesi'nden onlarca öğrenci, Beyt-İl İsrail askeri kontrol noktasında gösteri düzenledi.

İsrail askerleri Filistinli öğrencileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, askeri kontrol noktasına giden yolu taşlar ve ateşe verdikleri lastiklerle kapatan Filistinli gençler ise askerlere taş atarak karşılık verdi.

AA muhabirinin Filistin Kızılayına bağlı ilk yardım ekiplerinden aldığı bilgiye göre, İsrail askerlerinin müdahalesinde aralarında bir gazetecinin de bulunduğu 4 Filistinli plastik mermiyle yaralandı.

İsrail hapishanesinde 4 yıldır tutuklu olan kanser hastası Filistinli gazeteci Bessam es-Sayih (47) dün tedavi için kaldırıldığı hastanede vefat etmişti.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ürdün merkezli Filistin Ulusal Konseyi, yaptığı yazılı açıklamayla Sayih'in şehadetinden İsrail'i sorumlu tutarak, Filistinli tutuklunun kasıtlı bir şekilde tıbbi ihmale maruz bırakıldığına dikkati çekmişti.

- İsrail hapishanelerindeki Filistinliler

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor. Tutuklulardan bin 800'ünün hasta olduğu, 700'ünün ise sürekli tıbbi desteğe ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

İsrail'in "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamaya göre, istihbarata dayalı olarak Filistinliler 1 ila 6 ay alıkonulabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 14:42
  1. Bessam es-Sayih
  2. Birzeit Üniversitesi öğrencileri
  3. Filistin
  4. İsrail

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