0553 313 94 23

Filistinli genç şehit oldu!

Gazze sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinli genç şehit oldu.

24 Ekim 2018 Çarşamba 09:26
Filistinli genç şehit oldu!

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğu sınırında bugün düzenlenen eylemde İsrail askerlerinin ateşiyle başından yaralanan Muntasır Muhammed İsmail el-Baz isimli 17 yaşındaki Filistinlinin şehit olduğunu belirtti.

Kudra, önceki açıklamasında, İsrail askerlerinin El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğu sınırında göstericilere gerçek mermiyle ateş açması sonucu 1 Filistinlinin başından ağır yaralandığını aktarmıştı.

BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere saldırısında 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 09:26
  1. İsrail
  2. filistin
  3. Batı Şeria
  4. kudüs
  5. Büyük Dönüş yürüyüşü
  6. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Godiva’nın satışında ilk adım atıldı
    1. Godiva’nın satışında ilk adım atıldı
    2. Ünlü isim, son anket sonuçlarını..
    3. Bütçe mesaisi
    4. "Erdoğan, ittifaksızlığı göze almış..
    5. Altın Boynuz’a altın proje
    6. EYT AK Parti MHP ittifakının..
    7. Uzman erbaş uzman onbaşı ve sözleşmeli..
    8. Erdoğan: Finans sektörü girişimcinin..
    9. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    10. Donald Trump'tan flaş Powell..
    11. Mehmet fena patladı: Isınmadan..
    12. Gayrimenkul kıymetler borsası kuruldu!..
    13. Mehmet Ali Erbil’in durumu kritik
    14. Hasanoğlu: “Gurbetçiye Türkiye’den..
    15. Sakarya'da kiracı ve ev sahibinin..
    16. Filistinli genç şehit oldu!
    17. 500 kişilik listenin zirvesinde.....
    18. 'Fenerbahçe bizim dönemimizde böyle..
    19. 30’dan fazla bahçe açılacak! Millet..
    20. Yunanistan'a net uyarı: Planınız savaş..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz

    Günün Karikatürü

    24 ekim 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Başkan Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetinin detaylarını açıkladı
    Başkan Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetinin detaylarını açıkladı