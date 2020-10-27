  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Filistinli genç dünyayı ayağa kaldıracak! Koronavirüse karşı müthiş buluş
Korona Virüs

Filistinli genç dünyayı ayağa kaldıracak! Koronavirüse karşı müthiş buluş

Dünya koronavirüse çare ararken Lübnan mülteci kamplarındaki Filistinli genç Amir Derviş’ten müthiş bir icat geldi. Derviş, koronavirüse (Kovid-19) karşı akıllı telefona takılıp dezenfektan madde doldurularak kullanılabilen küçük bir elektronik sterilizatör icat etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 11:32:00 -
Filistinli genç dünyayı ayağa kaldıracak! Koronavirüse karşı müthiş buluş

Lübnan mülteci kamplarındaki Filistinli genç Amir Derviş, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı akıllı telefona takılıp dezenfektan madde doldurularak kullanılabilen küçük bir elektronik sterilizatör icat etti.

AA muhabirine konuşan Lübnan'ın kuzeyindeki Beddavi Mülteci Kampı'nda yaşayan Derviş, cihazının patentini aldığını söyledi.

İşletme alanında yüksek lisans yaptığını ancak küçüklüğünden beri mühendislik icatlarına ilgi duyduğunu ifade eden Derviş, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından sonuncusu "Koronavirüs Savaşçısı 48 Proje"de olmak üzere üç patent aldığını belirtti.

Çok amaçlı aparat

Derviş, "Cihaz küçük bir aletten ibaret. Akıllı telefona bağlayıp içerisine uygun bir dezenfektan doldurduktan sonra cihaz, kullanmaya hazır duruma geliyor." dedi.

Bu cihazın dünya çapında binlerce veya milyonlarca akıllı telefon kullanıcısına hizmet sunabileceğini kaydeden Derviş, "Cihazımız öncelikli olarak sterilizasyon hizmeti sağlıyor. Herkes biliyor ki; Kovid-19 nedeniyle dezenfektan taşımaya ihtiyaç duyuyoruz. Ayrıca akıllı telefonlara kablosuz şarj ve ateş ölçer işlevi görmesinden bahsetmiyorum bile." diye konuştu. 

Buluşu için yatırımcı arıyor

Kişisel Facebook sayfasında cihazın tanıtımını yaptığını, Lübnan'dan ve yurt dışından büyük bir talep olduğunu aktaran Derviş, "Şimdi cihazı ticari bir ürüne dönüştürebilmek için yatırımcı arıyoruz. Bu alandaki uzman kuruluşların çabalarına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Tasarım ve buluş konusunda bireysel çabasını gösterdiğini kaydeden Derviş, artık kendisinin yapabileceklerinin sona erdiğini, resmi bir sponsor bulması gerektiğini aktardı.

Akıllı telefonlarla yangınları söndürmek için bir robot icat ettiğini de söyleyen Derviş, "2017 yılında, ağır makineleri akıllı telefonlar aracılığıyla kontrol eden bir cihaz olan Blue Driver 48'i icat ettim." dedi.

Derviş, ilgili makamlara hazırlık sürecindeki başka projelerini sunabilmesi için kendisine maddi ve manevi destek sağlamaları çağrısında bulunarak Filistinli bir mülteci olarak insan hayatını kurtarmayı ve kolaylaştırmayı temenni ettiğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'den şaşırtan tavır
Gündem

CHP'den şaşırtan tavır

CHP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız ürünlerine boykot çağrısına destek verdi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Fransa'nın Türk malla..
Hatay'daki terör saldırısının ardından Coşkun Başbuğ'dan kritik ifadeler: Önümüzdeki günlerde...
Gündem

Hatay'daki terör saldırısının ardından Coşkun Başbuğ'dan kritik ifadeler: Önümüzdeki günlerde...

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Hatay’ın son dönemde hareketlendiğinin altını çizerek Türkiye’nin Suriye’deki kavi duruşunun terör ö..
Trabzon'a küfür eden CHP'li İlayda Kılınç hakkında karar
Gündem

Trabzon'a küfür eden CHP'li İlayda Kılınç hakkında karar

CHP Isparta Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi yaptığı "küfürlü paylaşım" sebebi ile partis..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay