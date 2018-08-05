0553 313 94 23

Filistinli gazetecilerden meslektaşlarına destek

Ramallah'ta bir araya gelen Filistinli gazeteciler, İsrail hapishanelerindeki meslektaşlarına destek için işgal altındaki gösteri düzenledi.

05 Ağustos 2018 Pazar 15:35
Filistinli gazetecilerden meslektaşlarına destek

Batı Şeria'da yer alan Ramallah'ın batısındaki Ofer Cezaevi önünde toplanan onlarca gazeteci, tutuklu meslektaşlarının derhal serbest bırakılmasını istedi.

AA muhabirine konuşan, Filistinli Gazeteciler Sendikası Sözcüsü Ömer Nezzal, 4'ü Ofer Cezaevi'nde olmak üzere İsrail hapishanelerinde tutulan tüm meslektaşlarıyla dayanışma için burada olduklarını söyledi.

İsrail'e "tüm şeffaflığıyla gazetecilik yapmayı sürdürecekleri" mesajını vermek istediklerini belirten Nezzal, uluslararası topluma da "İsrail'in ihlallerine karşı Filistinli gazetecileri korumaları" çağrısında bulundu.

27 FİLİSTİNLİ GAZETECİ HAPİSTE

Arap dünyasından gazeteci ve yazarları bir araya getiren Gazetecileri Destekleme Komitesi, bu ayın başında yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli gazeteci sayısının 27'ye ulaştığını belirterek, bunlardan 2'sinin hasta, 5'inin ise idari olarak gözaltında tutulduğunu aktarmıştı.

İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk olmak üzere 6 bin 500'den fazla Filistinli bulunuyor.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 15:35
  1. Batı Şeria
  2. Ramallah
  3. filistinli gazeteciler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkentte muhtar 3 kişiyi silahla vurdu
    1. Başkentte muhtar 3 kişiyi silahla vurdu
    2. Ve Mario Gomez bıraktı!
    3. Adıyaman’da hafif ticari araç takla..
    4. İsrail Kudüs'te 5 Filistinliyi..
    5. Haluk Levent'ten şaşırtan sözler: Her..
    6. Osmaniye'de seyir halindeyken alev..
    7. Almanya'dan ırkçılık itirafı!..
    8. Burdur’da trafik kazası: 7 kişi..
    9. Başkan Erdoğan'ı böyle korudular
    10. ABD’nin Türkiye’ye karşı kirli..
    11. Türk bilim insanlarından büyük başarı!..
    12. Surname nedir? Surname ne demek?
    13. İsrail'in ırkçı yasası Filistinlilerin..
    14. Adnan Oktar'ın akıl hastanesindeki..
    15. KPSS ÖABT soru ve cevapları yayınlandı..
    16. Köylüler su için birbirleriyle..
    17. 600 kişilik kabile İslamiyet ile..
    18. Çocuğunuzla hafta sonu yapabileceğiniz..
    19. Bebekler ne zaman görmeye başlar?
    20. Çocuğunuz sizinle uyumak istiyorsa..
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız
    Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama