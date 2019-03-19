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Filistinli gazeteci Washington'da Gazze'yi anlattı

Filistinli gazeteci Ahmet ebu Artema:- "Hayvanlar dahi Filistinlilerden daha özgür. Bir uçtan bir uca arabayla yarım saatte gidebildiğiniz Gazze’de 2 milyon Filistinli hapis hayati yaşıyor"

19 Mart 2019 Salı 01:39
Filistinli gazeteci Washington'da Gazze'yi anlattı

WASHINGTON (AA) - ABD'de İsrail'in Gazze halkına uyguladığı baskıyı anlatan Filistinli gazeteci Ahmet ebu Artema, "Hayvanlar dahi Filistinlilerden daha özgür. Bir uçtan bir uca arabayla yarım saatte gidebildiğiniz Gazze’de 2 milyon Filistinli hapis hayati yaşıyor." dedi.

Filistin'in Gazze Şeridindeki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin organizatörlerinden olan Artema, Merkezi Washington merkezli düşünce kuruluşu Carnegie Endowment for International Peace'de düzenlenen panelde konuştu.

Gazze'deki yaşam şartlarının her geçen gün zorlaştığına dikkati çeken Artema, kentin yoğun bir abluka altında olunduğunu, bu sebeple gazeteci olarak bile ABD'ye gelmekte zorlandığını belirtti.

- "Gazze yaşanamayacak durumda"

Artema, Birleşmiş Milletler'in (BM) "Gazze, 2020'de yaşanamayacak bir yer olacağı" yönündeki raporuna atıfta bulunarak "Gazze çok uzun zamandır yaşanamayacak bir durumda. En basit insani ihtiyaçlara bile erişilemiyor. Hastalar, doktor veya yeterli ilaç bulamıyor. İsrail tarafından tedavi için komşu ülkelere gitmelerine bile engel olunuyor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararından sonra işlerin daha kötüye gittiğini anlatan Artema, İsrail yönetiminin Filistinlilere uyguladığı baskıyı daha da arttırdığını dile getirdi.

Artema, bir kaç arkadaşı ile beraber bu baskıları dünyaya duyurabilmek ve haklarını savunmak maksadıyla sosyal medya hesabından "Büyük Dönüş Yürüyüşü" çağrısı yaptığını, Filistin halkının da bu çağrılara kulak verdiğini ifade ederek, "Bu, benim etkim ile olan bir kalkışma değil. Bu, Filistinlilerin kendilerine yapılan zulme dayanamayacak boyuta gelmesinden kaynaklanan doğal bir tepkidir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD öncülüğünde uygulanmaya çalışılan iki devletli çözüm planına da değinen Artema, söz konusu planın kabul edilebilir olduğunu fakat planın evlerinden ve yurtlarından atılan 2 milyon Filistinliyi de göz ardı ettiğini vurguladı.

- "Hayvanlar daha özgür"

Artema, gösteri ve protestoların Gazze halkının özgürlüğüne ve yaşama hakkına ulaşana kadar devam edeceğinin altını çizerek, "Hayvanlar dahi Filistinlilerden daha özgür. Rahatça bir taraftan diğer tarafa geçebiliyorlar. Buna rağmen bir Filistinli Gazze etrafına örülmüş duvarlara yaklaştığı an vuruluyor. Bir uçtan bir uca arabayla yarım saatte gidebildiğiniz Gazze'de 2 milyon Filistinli hapis hayati yaşıyor." diye konuştu.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail ordusu, abluka altında tuttuğu Gazze'de sınıra 300 metreden fazla yaklaşılmasına izin vermezken, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden ve bu mesafeyi geçen sivillere ateş açarak ya da gözaltına alarak karşılık veriyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan beri süren bu gösterilere müdahalesinde 230'un üzerinde Filistinli şehit oldu.


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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 01:39
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  2. Carnegie Endowment for International Peace
  3. Filistin
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