0553 313 94 23

"Filistinli esirlerin önderi" için dayanışma gösterisi

"Filistinli esirlerin önderi" lakaplı Nail el-Bergusi ile Ramallah'ta dayanışma gösterisi düzenlendi- Bergusi'nin eşi İman Nafi:- "Nail, 2011 yılındaki esir takası anlaşmasında serbest bırakıldı ama İsrail hala haksız yere eşimin tutukluluk halini devam ettiriyor"

25 Kasım 2018 Pazar 18:13
"Filistinli esirlerin önderi" için dayanışma gösterisi

RAMALLAH (AA) - Filistinliler, hayatının yarıdan fazlasını hapishanede geçiren "Filistinli esirlerin önderi" lakaplı Nail el-Bergusi için işgal altındaki Batı Şeria'da dayanışma gösterisi düzenledi.

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nin çağrısıyla Ramallah'taki El-Menara meydanında bir araya gelen Filistinliler, Bergusi'nin posterlerinin ve tüm Filistinli tutukluların serbest bırakılması taleplerinin yer aldığı pankartlar taşıdı.

AA muhabirine konuşan Bergusi'nin eşi İman Nafi, "Nail, 2011 yılındaki esir takası anlaşmasında serbest bırakıldı ama İsrail hala haksız yere eşimin tutukluluk halini devam ettiriyor." dedi.

Bergusi'nin dünyanın en eski siyasi tutuklusu olduğunu söyleyen Nafi, serbest bırakılması için herkesin harekete geçmesi gerektiği dile getirdi.

Nafi, uluslararası insan hakları kuruluşlarına, Filistinli tutukluların maruz kaldıkları ihlallerin son bulması ve serbest bırakılmaları için harekete geçme çağrısında bulundu.

- "İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan siyasi tutuklu"

"İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan siyasi tutuklu" şeklinde kayıtlara geçen Nail el-Bergusi, ilk olarak 1978 yılında 19 yaşındayken tutuklanmıştı.

Hamas hareketi ile İsrail arasında varılan "esir takası" anlaşması kapsamında 2011'de serbest bırakılan Bergusi, sonrasında geçici sürelerle birçok kez gözaltına alınmıştı. Son olarak 20 Haziran 2014'te gözaltına alınan Bergusi, tutuklanarak yeniden cezaevine gönderilmişti.

İsrail'in Batı Şeria'daki Ofer Askeri Mahkemesi, 22 Şubat 2017'de Bergusi hakkında müebbet ve 18 yıl hapis cezası kararı vermişti.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 18:13
  1. dayanışma gösterisi
  2. Filistinli esir Nail el-Bergusi
  3. Ramallah

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Egemen Bağış'tan önemli açıklama: Türkiye'ye ihtiyaçları var
    1. Egemen Bağış'tan önemli açıklama:..
    2. İsviçreli çiftçilerin "boynuzlu inek"..
    3. Sezon Hamilton'ın zaferiyle kapandı
    4. Hırsızlık zanlılarının evlerinde..
    5. Basketbolda maçın ardından
    6. Erkekleri rekabet mutlu ediyor..
    7. Malatya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
    8. Bingöl'de 5 dakikalık dolu yağışı,..
    9. Batman ve Diyarbakırlı iş adamları..
    10. Karaman'da hırsızlık
    11. Peygamberimizin hayatından...
    12. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    13. "Filistinli esirlerin önderi" için..
    14. Tekirdağ'da korkutan fabrika yangını
    15. Soğanı gazeteye sarıp saklayın
    16. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    17. Eline pencere demiri saplanan çocuk..
    18. Örgü ve el işleri bunamaya karşı çok..
    19. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    20. Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşu..
    Sema Maraşlı'dan Cumhurbaşkanlığı'nın videosuna tepki: Erkekler kötüyse hiçbir erkeğe oy vermeyelim
    Sema Maraşlı'dan Cumhurbaşkanlığı'nın videosuna tepki: Erkekler kötüyse hiçbir erkeğe oy vermeyelim
    ABD'den Türkiye'ye misilleme! Tehdit yüklü bir mesaj...
    ABD'den Türkiye'ye misilleme! Tehdit yüklü bir mesaj...
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Türk devi satılıyor
    Türk devi satılıyor
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?