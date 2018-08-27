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Filistinli Dini İşler Bakanı Şeyh Yusuf Edis: Mescid-i Aksa her şeyi ile İslam'ın!

Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanı Şeyh Yusuf Edis, Mescid-i Aksa'nın, avlusu, çevresi, her şeyiyle İslam vakfı olduğunu vurgulayarak İslam dünyasına bir çağrıda bulundu. Edis, "Müslümanlar, Aksa'ya hakimiyet noktasına ulaşan bu ihlallerin karşısında durmalıdır" ifadesini kullandı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 22:12
Filistinli Dini İşler Bakanı Şeyh Yusuf Edis: Mescid-i Aksa her şeyi ile İslam'ın!

Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanı Şeyh Yusuf Edis, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütüne (UNESCO), İsrail'in Mescid-i Aksa ve dini mukaddesata yönelik saldırıları karşısında sorumlu davranma çağrısında bulundu.

Edis, gayrimüslimlerin de Mescid-i Aksa'da ibadet edeceğine yönelik iddialara ilişkin, "Mescid-i Aksa, avlusu, çevresi her şeyiyle İslam vakfıdır, bu gerçeğin hiçbir kararla değiştirilmesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı. İsrail'in Aksa'yı gayrimüslimler için de ibadet yeri haline getirme çabalarını da kınayan Edis, UNESCO'ya İsrail'in, Mescid-i Aksa ve dini mukaddesata yönelik saldırıları karşısında sorumlu davranma çağrısında bulundu.

'MÜSLÜMANLAR BU İHLALLERİN KARŞISINDA DURMALI'

Filistinli Bakan İslam dünyasına hitaben de açıklamasında "Müslümanlar, Aksa'ya hakimiyet noktasına ulaşan bu ihlallerin karşısında durmalıdır." ifadesine yer verdi. İsrail Yüksek Mahkemesi, cuma günü Binyamin Netanyahu hükümetinden, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesini engelleme gerekçesini açıklamasını istemiş, bunun için de 60 gün mühlet vermişti. 

İSRAİL 2003'TEN BU YANA AVLUDA İBADETE İZİN VERMİYOR

İsrail, 2003'ten bu yana Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya girmesine müsaade ederken, avluda ibadet etmelerine izin vermiyor. Filistinli makamlar, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı Müslümanlar ve Yahudiler arasında zaman ve mekan olarak bölmeyi planladığını ifade ediyor.

 

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 22:12
  1. Mescid-i Aksa
  2. Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanı Şeyh Yusuf Edis

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