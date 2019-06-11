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Filistinli çocuğun babasının cenazesindeki feryadı yürek dağladı

Gazze’nin doğusunda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Mohammad al-Jadeely’nin oğlu, babasının cenaze töreninde omuzlarda taşındı.

11 Haziran 2019 Salı 23:58
Filistinli çocuğun babasının cenazesindeki feryadı yürek dağladı

Gazze’nin doğusunda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Mohammad al-Jadeely’nin oğlu, babasının cenaze töreninde omuzlarda taşındı. Küçük çocuğun feryadı ise yürek dağladı.


Mohammad al-Jadeely isimli Filistinli bir sağlık çalışanı, 3 Mayıs’ta Gazze’nin doğusunda İsrail askerleri tarafından yaralanan vatandaşlara ilk yardım uygulamasında bulunurken yine İsrail askerleri tarafından vurularak yaralanmıştı. Daha sonra uzun süre hastanede yaşam mücadelesi veren al-Jadeely dün yaşamını yitirdi. Al-Jadeely için düzenlenen cenaze töreninde ise Filistinli sağlık çalışanın oğlu omuzlarda taşındı. Babasının ölümüne kalabalık ile birlikte tepki gösteren küçük çocuğun babasının naaşına sarılarak ağladığı o görüntüler ise kameralara yansıdı. Küçük çocuğun feryadı yürekleri burkarken yaşananlar İsrail zulmünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 23:58
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