Filistinli cesur kızın kardeşi gözaltına alındı Ahed et-Temimi'nin 15 yaşındaki kardeşi Muhammed et-Temimi İsrail askerlerince gözaltına alındı

RAMALLAH (AA) - Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi'nin kardeşi Muhammed et-Temimi (15) işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan evinde İsrail güçlerince gözaltına alındı. AA muhabirine konuşan Temimi'nin annesi Neriman et-Temimi, sabahın erken saatlerinde Ramallalh'a bağlı Nebi Salih beldesindeki evlerine baskın düzenleyen İsrail askerlerinin Muhammed'i gözaltına aldığını belirtti. Oğlunun gözaltına alınmasının hiçbir gerekçesi olmadığını, sadece ailenin direncinin kırılmasının hedeflendiğini söyleyen Temimi, Muhammed'in sağ elinde kırık bulunduğunu hatırlattı. Bunun yanı sıra Muhammed et-Temimi'nin İsrail askerlerince çevresinin sarıldığı ve gözaltına alındığı anlar anne Neriman et-Temimi'nin sosyal medya hesabından canlı yayınlandı. - "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi "Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed et-Temimi, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığı sırada İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

Ahed et-Temimi, 19 Aralık 2017'de de işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nebi Salih beldesinde ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenleyen İsrail askerine tokat atması üzerine gözaltına alınarak İsrail makamlarınca 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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