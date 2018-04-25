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Filistinli bir gazeteci daha İsrail kurşunuyla şehit oldu

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"nü takip ederken İsrail askerlerinin gerçek mermiyle vurduğu Filistinli gazeteci Ebu Hüseyin hayatını kaybetti.

25 Nisan 2018 Çarşamba 18:34
Filistinli bir gazeteci daha İsrail kurşunuyla şehit oldu

Gazze sınırında gösterileri takip ettiği sırada İsrail askerlerinin vurduğu 24 yaşındaki gazeteci Ahmed Ebu Hüseyin, tedavi gördüğü Tel Aviv'deki hastanede şehit düştü.

Yerel bir ajansta fotoğrafçı olarak görev yapan Ebu Hüseyin, geçen hafta İsrail ablukası altındaki Gazze'den, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ramallah'taki bir hastaneye sevk edildi.

Ebu Hüseyin, sağlık durumunun giderek kötüleşmesi üzerine salı akşamı Ramallah'tan Tel Aviv'deki hastaneye kaldırıldı. 

İsrail yönetimi, Ebu Hüseyin'in tedavi amacıyla Gazze'deki hastaneden Ramallah'a sevkine yaklaşık bir hafta izin vermedi. 

Ahmed Ebu Hüseyin, Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen ikinci Filistinli gazeteci oldu.

Daha önce de Filistinli gazeteci Yasir Murteca, 7 Nisan'da Büyük Dönüş Yürüyüşü'nü takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit oldu.

Ebu Hüseyin'in hayatını kaybetmesiyle 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerlerinin saldırısı sonucu şehit olan Filistinli sayısı 42'ye yükseldi.

Barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin orantısız güç kullanımı ve göstericilerin üzerine gerçek mermiyle ateş açması sonucu 4 bine yakın Filistinli de yaralandı.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı için 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayının ortasına kadar devam ettirmeyi planlıyor.  

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 18:34
  1. İsrail
  2. Batı Şeria
  3. Filistin
  4. Gazze
  5. Ramallah

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