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Filistinli bilim adamlarına suikast!

Filistin'in Cezayir Büyükelçiliği, Cezayir'de yaşayan iki Filistinli bilim adamının düzenlenen suikastle şehit edildiğini açıkladı.

22 Temmuz 2018 Pazar 22:18
Filistinli bilim adamlarına suikast!

Filistin’in Cezayir Büyükelçiliği, Cezayir’de yaşayan Süleyman Muhammed El-Ferra ve Muhammed Hamid El-Benna isimli iki Filistinli bilim adamının suikat sonucu şehit edildiğini açıkladı. Saldırının terör devleti İsrail'in istihbarat örgütü Mossad tarafından yapıldığı ileri sürüldü. Bilindiği üzere İsrail devleti kendi siyonist düşüncesine düşman olarak gördüğü birçok kişiye suikastler düzenliyor.

 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 22:18
  1. Filistin
  2. Cezayir
  3. İsrail

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