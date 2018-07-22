Filistinli bilim adamlarına suikast!

Filistin’in Cezayir Büyükelçiliği, Cezayir’de yaşayan Süleyman Muhammed El-Ferra ve Muhammed Hamid El-Benna isimli iki Filistinli bilim adamının suikat sonucu şehit edildiğini açıkladı. Saldırının terör devleti İsrail'in istihbarat örgütü Mossad tarafından yapıldığı ileri sürüldü. Bilindiği üzere İsrail devleti kendi siyonist düşüncesine düşman olarak gördüğü birçok kişiye suikastler düzenliyor.