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Filistinli bilim adamı suikasta uğradı

Filistinli bilim adamı Fadi el-Batş'ın, bu sabah Malezya'da uğradıgı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 11:30
Filistinli bilim adamı suikasta uğradı

Polisten yapılan açıklamaya göre, 35 yaşındaki Batş, Başkent Kuala Lumpur'daki evinden çıkıp sabah namazı için camiyi gittiği sırada yolda kimliği belirsiz motosikletli iki kişi tarafından suikasta uğradı.


Kuala Lumpur'daki özel bir üniversitede öğretim üyesi olan elektrik mühendisi Batş, aldığı kurşun yaraları nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi.
Saldırganlar olay yerinden kaçarken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatan Kuala Lumpur polisi, saldırının kim veya kimler tarafından işlendiğine yönelik henüz bir açıklama yapmadı.


Batş'ın ailesi saldırının arkasında İsrail istihbaratı Mossad'ın olduğunu ifade etti. Gazze nüfusuna kayıtlı Batş, Filistin halkının mücadelesine destek veren hayır kurumlarında aktif görev yapıyordu.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 11:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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