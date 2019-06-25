Filistinli avukatlar Bahreyn Çalıştayı'na katılanları dava etmeye hazırlanıyor

RAMALLAH (AA) - Filistin Avukatlar Sendikası Başkanı Cevad Ubeydat, ABD ile Bahreyn'in ortaklaşa düzenleyeceği "Refah için Barış" adlı ekonomi çalıştayına katılanların dava edilmesi amacıyla uluslararası platformlara başvurma imkanını araştırdıklarını söyledi.

AA muhabirine konuşan Ubeydat, uluslararası yasalar konusunda uzman avukatların, çalıştaya katılan ya da düzenlenmesi için katkıda bulunanlar hakkında dava açılması teklifinde bulunduğunu belirtti.

"Çalıştayın, Filistin'in ortak tutumuyla çeliştiği ve devletin güvenliğine zarar verdiği" gibi gerekçelerle dava açma imkanını araştırdıklarını kaydeden Ubeydat, sendika olarak Filistin'deki Başsavcılıktan çalıştaya katılabilecek Filistin vatandaşları aleyhinde gerekeni yapmasını istediklerini ifade etti.

Ubeydat ayrıca Arap Avukatlar Birliği'nin, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal edip etmediğini görmek için Bahreyn'deki çalıştayın sonuçlarını bekleme kararı aldığını aktardı.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Manama'da bugün başlayacak "Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah İçin Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için Barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.