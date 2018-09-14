Filistinli annelerden Trump’a tepki

Filistinlilerin kanser ve böbrek yetmezliği tedavisi gördüğü tek hastane olan Doğu Kusdüs’teki Augusta Victoria Hastanesi’nde oğlunun başından ayrılmayan Gazzeli anne Vefa Barbah, Trump’ın siyasi baskı nedeniyle çocukların tedavisini kullanmasına sert tepki gösterdi.

İsrail çıkarlarına hizmet eden, ‘Yüzyılın Anlaşması’ adlı sözde barış planına karşı çıkıp kabul etmediği için Filistin’i siyasi baskı ve yardımları keserek dize getirmek isteyen ABD Başkanı Trump’a Filistinli anneler tepki gösterdi... Mali yardım kozuyla Filistinlilere diz çöktürmeyi amaçlayan Trump yönetimi, geçen hafta işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilere hizmet veren 6 hastaneye yapılacak 25 milyon dolardan fazla yardımı kesme kararı aldı. O hastanelerden biri de 5 milyon Filistinli için büyük öneme sahip Augusta Victoria Hastanesi. Augusta Victoria, Filistin’de kanser hastası olan çocukların tedavi edildiği tek hastane konumunda.

İNSANLIK DIŞI BİR ADIM

Şu anda 100 çocuğun kanser tedavisi gördüğü hastanede Gazze’den gelen Muhammed Barbah’ın annesi Vefa Barbah, ABD’nin hastanelere yapacağı yardımı kesme kararının Filistinli çocukların hayatını etkileyeceğini belirterek, “ABD, çocuklarımızın sağlığını siyasete alet etmesin. Bizim çocuklarımızın politikayla işleri yok, onlar masum. Çocuklarımız, yaşamak için tedavi olmak istiyor” diye konuştu.

Victoria Hastanesi, kanser tedavisinin yanı sıra Filistin’de böbrek yetmezliği yaşayan çocuklar için diyaliz merkezinin bulunduğu tek yer. Her gün ortalama 25 çocuğun diyalize girdiği hastanede anne Nahle Tabahi, oğlunun 10 yıldır diyalize girdiğini belirterek, “ABD, hastanelere yardımı kesme kararını yeniden gözden geçirmeli. Politik sorunlar nedeniyle çocuklarımızı tedaviden nasıl mahrum bırakırlar?” dedi.

Hastane doktorlarından Memduh el-Akel de ABD’nin kararının kanser tedavisi gören Filistinlilerin sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, “Bu baskıyı kurmak için kanser gibi kritik durumdaki insanların hayatını, sağlığını kullanmak gerçekten çok çirkin bir adım ve gayri insani davranışı yansıtıyor” ifadelerini kullandı.