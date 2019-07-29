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Filistinli anne tutuklu oğlunu kucaklayamadan son nefesini verdi

29 Temmuz 2019 Pazartesi 18:37
Filistinli anne tutuklu oğlunu kucaklayamadan son nefesini verdi

KUDÜS (AA) - İsrail'in ev hapsinde tuttuğu yıllarda kansere yakalanan Filistinli Amal Çavuş, birkaç gün sonra serbest bırakılacak tutuklu oğlunu göremeden son nefesini verdi.

AA muhabirine konuşan Kudüslü Esir Aileleri Komitesi Başkanı Emced Ebu Asab, 52 yaşındaki Amal Çavuş'un ev hapsinde tutulduğu süre zarfında yakalandığı hastalığa yenik düşerek bu sabah hayatını kaybettiğini söyledi.

Ebu Asab, birkaç gün sonra özgür kalacak hapisteki oğlunu kucaklayamadan vefat eden Kudüslü kadının naaşının bugün defnedileceğini dile getirdi.

Amal Çavuş'un 7,5 yıldır Necef (Negev) Hapishanesi'nde tutuklu olan oğlu Muhammed Çavuş'u (30) 2015'te ziyaret ettiği sırada "cezaevine gizlice cep telefonları sokma" suçlamasıyla gözaltına alındığını aktaran Ebu Asab, bir ay hapis yattığını, ardından da 2 yıl ev hapsinde tutulma şartıyla cezaevinden çıkarıldığını ifade etti.

Ebu Asab, "Amal Çavuş ev hapsinde tutulduğu süre zarfında tansiyon hastası oldu ve kansere yakalandı. Son nefesini verdiği dakikalara kadar bu hastalıklarla mücadele ediyordu. Daha sonra İsrail mahkemesi Çavuş'un birkaç ay temizlik gibi kamu hizmetlerinde bulunmasına karar verdi." dedi.

Çavuş'un İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların serbest bırakılması için düzenlenen gösterilerin önemli katılımcılarından olduğunu dile getiren Ebu Asab, oğlu Muhammed'in şubat ayında serbest bırakılması gerektiğini ancak İsrailli yetkililerin idari tutukluluk cezasını 6 ay uzattığını belirtti.

Filistin Esirler Cemiyeti gibi İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular için çalışmalar yürüten dernekler de Amal Çavuş için taziye mesajları yayımladı.

Muhammed Çavuş, bir Yahudi yerleşimciye bıçaklı saldırı suçuna karıştığı iddiasıyla Nisan 2012'de çıkarıldığı mahkemede 5 yıl hapis cezası almıştı. Çavuş'un hapis cezası 2016 yılında 22 ay daha uzatılmıştı.

Amal Çavuş'un diğer oğulları Ahmed ve Mahmud da İsrail hapishanelerinde kalmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 18:37
  1. Filistin
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