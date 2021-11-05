Filistinli ailenin sadakati: Osmanlı askerinin emanetini 106 yıl sonra...

Filistinli Alul ailesi, Birinci Dünya Savaşı sırasında Filistin’de görev yapan bir Osmanlı askerinin bez parçasına sararak bıraktığı içi para dolu emaneti Türkiye’nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer’e teslim etti.

Filistinli ailenin üyelerinden Ragıp Hilmi el-Alul’un anlatımına göre hikâyenin başlangıcı 1915 yılına uzanıyor. O dönem Birinci Dünya Savaşı sırasında Filistin’den başka cepheye sevk edilen bir Osmanlı askeri, birikmiş bütün parasını bir parça beze sararak Nablus şehrinin bilinen esnaflarından Rüşdü Efendi’ye bıraktı. Kimliği bilinmeyen asker “Dönebilirsek alırım” dedi. Fakat bir daha dönmedi. Rüşdü Efendi emaneti senelerce muhafaza etti.

'Belki bir gün döner...'

Yakınlarına “Belki bir gün geri döner veya bir akrabası gelir ister” diyerek emanete sahip çıkmalarını vasiyet etti. Kendisinden sonra gelen nesiller vasiyete uydu. ve 2018’de olay duyulana kadar “emanettir açılmaz” diyerek paranın miktarını bile hiç saymadı.

Nabluslu ailenin yıllardır büyük sadakatle koruduğu emanet, 10 adet yarımşar liralık, 117 adet birer liralık ve beş adet de beşer liralık banknotlardan olmak üzere toplamda 147 Osmanlı lirasından oluşuyordu. Üzerindeki yazılardan Sultan Mehmed Reşad döneminde basıldığı anlaşılan paraların ön yüzünde dönemin maliye nazır vekilinin imzası yer alıyordu.