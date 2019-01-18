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Filistinli aile evlerinden zorla çıkarılma korkusu yaşıyor

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te ikamet eden Filistinli Sabbağ ailesi, Yahudi yerleşimciler yüzünden evsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya- İsrail makamları, 45 kişilik Sabbağ ailesinin yaşadığı iki katlı evin 20 gün içinde boşaltılmasını istiyor

18 Ocak 2019 Cuma 14:04
Filistinli aile evlerinden zorla çıkarılma korkusu yaşıyor

KUDÜS (AA) - ABDURRAUF ARNAVUT - İşgal altındaki Doğu Kudüs'te ikamet eden Filistinli Sabbağ ailesi, Yahudi yerleşimciler yüzünden evsiz kalma korkusu yaşıyor.

Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi, Yahudi yerleşimciler tarafından en çok hedef alınan mahallelerden biri. Yahudiler, burada yaşayan Filistinlilerin evlerine yerleşmek istiyor. Her gün yüzlerce Yahudi, mahallede bulunan bir mağaraya giderek burada ibadet ediyor.

Yerleşimciler, söz konusu mağaranın bir Yahudi din adamının makamı olduğunu iddia ederken, Filistinliler, buranın Kudüs'ün önde gelen ailelerinden Hicazi ailesinin atası Şeyh Saidi'nin kabri olduğunu söylüyor.

İsrail, 2008-2009 yıllarında bölgedeki 3 Filistinli ailenin evini boşaltıp onların yerlerine Yahudi yerleşimcileri yerleştirdi. Bölgede yaşayan diğer aileler ise evlerinin korunması için mahkemelere başvurdu, ancak bir sonuç alamadı.

- 20 gün içinde evi boşaltma talimatı

İsrail makamları, mahallede iki katlı bir evde yaşayan 45 kişilik Sabbağ ailesine 3 Ocak'ta bir tebligat ileterek evlerini 20 gün içinde boşaltmalarını istedi.

Yafa kentinden göç etmek zorunda kalan ve 1956 yılında Doğu Kudüs'e taşınan 5 çekirdek aile, Yahudi yerleşimciler yüzünden tekrar yaşadıkları evlerinden çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya. Sabbağ ailesi, ay sonunda evsiz kalma kabusuyla yaşıyor.

AA muhabirine konuşan Muhammed Sabbağ, İsrail işgalinden önce ailesinin Yafa'da iki evleri olduğunu belirterek, 1956 yılında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ve Ürdün arasında varılan anlaşma çerçevesinde Şeyh Cerrah Mahallesi'nde 50 metrekarelik bir toprak parçası aldıklarını söyledi.

O dönemde kendilerinden sembolik bir kira ücreti talep edildiğini ve 3 yıl sonra bu arsanın kendi üzerilerine kayıt edileceğinin söylendiğini aktaran Sabbağ, Batı Şeria'nın işgal edildiği 1967 yılına kadar herhangi bir gelişme olmadığını belirtti.

Sabbağ, 1972 yılında ise Şeyh Cerrah'ta 18 dönümlük arazi üzerinde ikamet eden Filistinli ailelerin, sahip oldukları topraklarda hak iddia eden İsrailli iki dernekle yasal bir çekişmeye girdiklerini anlattı.

Muhammed Sabbağ, "Dava dosyasını takip etmesi için İsrailli bir avukat tuttuk. Ancak avukat, İsrailli derneklerle onlara 99 yıl boyunca kira ödememiz konusunda anlaşmaya vardı. Biz bu anlaşmaya karşı çıkıyoruz. Çünkü bu topraklar üzerinde hakkımız var." dedi.

Sabbağ, daha sonra Filistinli bir avukat tuttuklarını ve avukatın hâlâ kendilerini savunmaya devam ettiğini ekledi.

- "Mahkeme sahte belgeleri kabul etti"

Yerleşimci örgütlerin, bu toprakların kendilerine ait olduğunu ispatlamak için sahte belgeler ortaya attığını belirten Sabbağ, kendilerinin ise Türkiye'de Osmanlı arşivlerinden belgeler getirterek, bu iddiaların doğru olmadığını gösterdiklerini, ancak mahkemenin sahte belgeleri kabul ettiğini söyledi.

İsrail Yüksek Mahkemesi'nde kasım ayında görülen son duruşmada, bölgedeki ailelerin taleplerinin reddedildiğini aktaran Sabbağ, 3 Ocak'ta ise kendilerine 20 gün içinde evi boşaltma talimatının iletildiğini kaydetti.

Sabbağ, "Kararı görünce şoke olduk. Kararın iptal edilmesi için icra dairesine başvurduk ama henüz bir sonuç çıkmadı." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinin, bu durumu protesto için İsrailli ve yabancı aktivistlerin de katılımıyla barışçıl gösteri yapmayı planladığını belirten Sabbağ, "İsrail'i bu kararından ancak uluslararası baskı vazgeçirebilir. Bu nedenle Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Filistin yönetimi ile Ürdün hükümeti ve yardım edebilecek tüm kesimlerle iletişime geçtik." ifadelerini kullandı.

Yahudi yerleşimcilerin, Şeyh Cerrah Mahallesi'ni tamamen ele geçirmeye ve burada bir yerleşim birimi kurmaya çalıştığını ifade eden Sabbağ, bunun için her türlü yola başvurduklarını, sahte belgeler ve kişiler ortaya attıklarını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 14:04
  1. Filistin
  2. İsrail
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