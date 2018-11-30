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Filistinli 35 biniciden engellilere destek

Gazze Şeridi'nde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde Filistinli 35 binicinin katılımıyla engel atlama yarışması düzenlendi

30 Kasım 2018 Cuma 00:14
Filistinli 35 biniciden engellilere destek

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'nde Filistinli 35 binicinin katılımıyla engel atlama yarışması düzenlendi.

Filistin Binicilik Federasyonu temsilcisi Ahmed Abdulali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde "irade ve umut" sloganıyla engel atlama yarışması düzenlediklerini söyledi.

Programın engelli bireyler ve ailelerinin geniş katılımıyla gerçekleştiğini ifade eden Abdulali, engel atlama yarışmasının Gazze Şeridi'ndeki engelli insanlara ve özel ihtiyaç sahiplerine destek olma adına yapıldığını dile getirdi.

Abdulali, yarışmanın Gazze'deki engellilerin yeteneklerine yatırım yapmak ve onları atlı sporda geliştirmek için bir "irade ve umut" mesajı verme amacı taşıdığını kaydetti.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosunun (PCBS) verilerine göre, Gazze ve Batı Şeria'da 27 bin civarında yetişkin engelli bulunuyor.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 00:14
  1. "3 Aralık Dünya Engelliler Günü"
  2. Filistinli 35 binici
  3. Gazze Şeridi

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