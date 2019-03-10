Filistin’in yeni Başbakanı Iştiyye AA’ya konuştu

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından ülkenin yeni Başbakanı olarak atanan Muhammed Iştiyye, "Başkan Abbas’ın talimatları doğrultusunda, hükümetimizin görevi birliği sağlamak, bölünmeye son vermek ve Gazze'ye ulusal meşruiyet kazandırmaktır." dedi.

Abbas tarafından atanmasının ardından ilk demecini AA'ya veren Iştiyye, hedefleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Misyonunun, gelecek seçimlere hazırlanmak için elinden geleni yapmak olduğuna dikkati çeken Iştiyye, "Başkan Abbas’ın talimatları doğrultusunda, hükümetimizin görevi birliği sağlamak, bölünmeye son vermek ve Gazze'ye ulusal meşruiyet kazandırmaktır." diye konuştu.

Filistin davasının çok zor şartlardan geçtiğini vurgulayan Iştiyye, “Benim için de Başkan Abbas için de önemli olan halkın acılarını hafifletmek ve onların maruz kaldığı kahrı azaltmaktır. Halkımız her türlü çabayı hak ediyor ve zor zamanlardan geçtiğimizin farkında. Filistin halkı, kudretli bir ekip gördüğünde milli projesini omuzlamaya hazır olur.” ifadelerini kullandı.

- 2 ay aradan sonra atandı



Filistin Devlet Başkanı Abbas, yaklaşık iki ay aradan sonra Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih’in Merkez Konsey Üyesi Muhammed Iştiyye’yi yeni Filistin hükümetini kurmakla görevlendirmişti.



Filistin resmi haber ajansı WAFA da Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın, aynı zamanda Filistin Kalkınma ve İmar Konseyi Başkanlığını da yürüten Iştiyye’yi hükümeti kurmakla görevlendirdiğini duyurmuştu.



Fetih Hareketi Merkez Konseyi, ocak ayı sonunda, Hamas ile yürütülen uzlaşı çabalarının başarısız olduğunu gerekçe göstererek Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesindeki Filistinli örgütlerden bir hükümetin kurulması ve Fetih Merkez Konseyi üyelerinden birinin başbakan seçilmesi tavsiyesinde bulunmuştu.



Filistin Devlet Başkanı Abbas da Fetih'in tavsiyesi üzerine 29 Ocak'ta Filistin Uzlaşı Hükümeti Başbakanı Rami El-Hamdallah'ın istifasını kabul etmiş ve yeni hükümet kurulana kadar geçici başbakan olarak göreve devam etmesini istemişti.