THY- Banjul
0553 313 94 23

Filistin'in yeminli Türkçe tercümanları belgelerini aldı

29 Kasım 2018 Perşembe 23:28
Filistin'in yeminli Türkçe tercümanları belgelerini aldı

RAMALLAH (AA) – Türkçeye ilginin her geçen gün arttığı Filistin'de Yunus Emre Enstitüsü Kudüs Türk Kültür Merkezi tarafından gerçekleştirilen Arapça-Türkçe ve Türkçe-Arapça çevirmenlik sınavında başarılı olan 4 Filistinli düzenlenen törenle yeminli tercümanlık belgelerini aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Filistin Adalet Bakanlığı'nda düzenlenen törene Filistin Adalet Bakanı Ali Ebu Diyak, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğundan Muavin Konsolos İhsan Eralp Semerci ve Yunus Emre Enstitüsü Kudüs Türk Kültür Merkezi ile Yunus Emre Enstitüsü Ramallah Türk Kültür Merkezi temsilcileri katıldı.

Filistinli mütercimler Adalet Bakanı Ebu Diyak ile Türk ve Filistinli yetkililerin huzurunda Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin ettikten sonra tercümanlık belgelerini aldı.

Adalet Bakanı Ebu Diyak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mütercimler devlet kurumlarında, hukuk alanında, mahkemelerde ve pek çok alanda yapılan işlemlerin belgelenmesinde çok büyük önem arz etmektedir." dedi.

Ebu Diyak ayrıca, Filistin'e her alanda verdiği destekten dolayı Türk halkına ve hükümetine teşekkür etti.

Öte yandan Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğundan Muavin Konsolos Semerci ise Filistinli mütercimlerin Yunus Emre Enstitüsü Kudüs Türk Kültür Merkezi'nin yaptığı sözlü ve yazılı sınavlarda gösterdikleri başarıdan dolayı bu belgeleri almaya hak kazandığını söyledi.

Semerci, bu adımın Filistin'de hukuk alanına, arşiv ve belgelerin tercüme edilmesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Yunus Emre Enstitüsü Kudüs Türk Kültür Merkezi'nin geçen ağustos ayında gerçekleştirdiği sınavda 4 Filistinli bu belgeyi almaya hak kazanmıştı. Böylece merkezin gerçekleştirdiği sınavları geçerek Filistin Adalet Bakanlığı'na kayıtlı Türkçe yeminli tercüman sayısı 8'e yükseldi.

İşgal altındaki Filistin topraklarının tamamında faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü Kudüs Türk Kültür Merkezi her yıl yüzlerce kişiye Türkçe eğitimi veriyor.




Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 23:28
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. işgal altındaki Batı Şeria
  4. Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi
  5. Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vergi, harç ve ceza artış oranları belli oldu
    1. Vergi, harç ve ceza artış oranları..
    2. Filistinli 35 biniciden engellilere..
    3. Fransa'nın ünlü caddesi protesto..
    4. Emniyet duyurdu! 'Binbir Surat'..
    5. "Her seçim çevresinin bir kampanyası..
    6. GÜNDEM ÖZETİ / 30 Kasım 2018
    7. Batı Şeria'da toplu nikah töreni
    8. Yeni nesil uçak gemisi için harekete..
    9. Akciğeri temizleyen çay tarifi...
    10. "Payitaht Abdülhamid"in başrol..
    11. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    12. Aydın'da kuzenler bıçakla birbirini..
    13. Başsavcı'dan FETÖ'ye ilişkin çok..
    14. Filistin Halkıyla Uluslararası..
    15. İsrail Kudüs Valisi'nin gözaltı..
    16. Merkel'in uçağı Köln'e acil iniş yaptı
    17. Maçın ardından
    18. Libya'nın komşuları askeri çözümü..
    19. ABD'den Astana görüşmeleri açıklaması
    20. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklandı mı?
    AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklandı mı?
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar geliyor
    Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar geliyor
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'