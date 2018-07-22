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Filistin'in son sembolüydü: Türkiye sahip çıktı!

İsrail askerleri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla Kudüs direnişinin son sembol isimlerinden biri haline gelen Fevzi el-Cüneydi, Türkiye’de öğrenim görecek.

22 Temmuz 2018 Pazar 08:31
Filistin'in son sembolüydü: Türkiye sahip çıktı!

Hem sağlık hem de okul masrafları Esenler Belediyesi tarafından karşılanan Cüneydi, İstanbul Fatih’te bulunan Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitim hayatına devam edecek. Cüneydi, eğitim süreci boyunca bu okulun yurdunda kalacak. ABD Başkanı Donald Trump’ın “Kudüs İsrail’in başkentidir” açıklamasından sonra çıkan olaylarda, İsrail askerleri tarafından gözleri bağlanarak gözaltına alınan Cüneydi, direnişin sembolü olmuştu.

Batı Şeria’daki El Halil şehrinde 7 Aralık 2017’de gözaltına alınan 16 yaşındaki Cüneydi, 21 gün tutuklu kaldıktan sonra 28 Aralık 2017’de kefaletle serbest bırakılmıştı. İsrail askerleri tarafından dövülen Cüneydi, sağ omzunda oluşan kırık nedeniyle Türkiye’ye gelerek ilk tedavisini de burada olmuş, masraflar Esenler Belediyesi’nce karşılanmıştı. Sağlığına kavuştuktan sonra Filistin’e dönen Cüneydi, hem eğitim almak hem de kalan tedavisini tamamlamak için yeniden Türkiye’ye geldi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 08:31
  1. İstanbul
  2. Esenler Belediyesi
  3. FİLİSTİN
  4. Batı Şeria

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