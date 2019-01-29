Filistin'in Maduro'ya desteği Trump'ın temsilcisini rahatsız etti

KUDÜS (AA) - Filistin yönetiminin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek vermesi ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'ı rahatsız etti.

İsrail'e yakınlığıyla bilinen Greenblatt, Filistin yönetiminin Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya destek vermesine tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaştığı mesajında Greenblatt, "Filistin yönetimi, Venezuela halkının geleceğini çalan ve ülkesinin ekonomisini çökerten, ahlaken iflas etmiş Maduro'yı desteklemek yerine Filistinlilere daha iyi bir gelecek vermeye odaklanmalı." ifadesini kullandı.

Venezuela'da yaşanan son gelişmelerin ardından Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek verilmişti.

Filistin'in aksine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

- Venezuela'da yaşananlar



Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis'in Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Türkiye, Rusya, Meksika, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamıştı. Maduro, daha sonra yaptığı başka bir açıklamada, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin bittiğini fakat ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.