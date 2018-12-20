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Filistin'in İstanbul Başkonsolosu vefat etti

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Filistin'in İstanbul Başkonsolosu Abdulkerim Hatip'in vefatına ilişkin, "Filistin için, herkes için bir ağabeydi. Çok çalıştı. Türkiye ile Filistin ilişkilerini güçlendirmek için elinden geleni yapıyordu. Bizim için çok büyük bir acı, kayıp maalesef. Herkes çok büyük bir üzüntü içerisinde." dedi.

20 Aralık 2018 Perşembe 01:16
Filistin'in İstanbul Başkonsolosu vefat etti

Mustafa, Hatip'in vefat ettiği hastanede AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hatip'in iki yıl önce kansere yakalandığını ve tedavi gördüğünü söyledi.

Hatip'in durumunun bu hafta ağırlaştığını ve yoğun bakıma alındığını belirten Mustafa, Hatip'i bugün kaybettiklerini ifade etti.

Mustafa, Hatip'in vefatına ilişkin şunları kaydetti:

"Filistin için, herkes için bir ağabeydi. Çok çalıştı. Türkiye ile Filistin ilişkilerini güçlendirmek için elinden geleni yapıyordu. Gerçekten biz de onu çok seviyorduk. Filistin Dostluk Derneğimiz var. Türkiye'deki yerleşik Filistinliler olarak tanımlıyoruz. Onların kalbinde çok büyük bir yeri vardır. Bizim için çok büyük bir acı, kayıp maalesef. Herkes çok büyük bir üzüntü içerisinde. Filistinli olsun, Arap olsun herkese elinden geleni yapıyor, yardımcı olmaya çalışıyordu. O yüzden herkesin kalbinde çok büyük bir yeri var."

Filistin'in İstanbul Başkonsolosluğu'nun üç yıl önce açıldığını, Hatip'in başkonsolos olarak göreve başladığını ve hayatını Filistin'e adadığını anlatan Mustafa, "Unutulmaz bir kardeşimizdi. O yüzden unutmamız mümkün değil. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin." dedi.

Öte yandan ailesi ve yakınları da Hatip'in vefat ettiği hastaneye geldi.

Hatip'in cenazesinin, cuma günü Fatih Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 01:16
  1. İstanbul
  2. başkonsolos
  3. Filistin
  4. Vefat

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