THY- Euroleague
0553 313 94 23

Filistin'in İstanbul Başkonsolosu Hatip'in vefatı

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa:"- Filistin için, herkes için bir ağabeydi. Çok çalıştı. Türkiye ile Filistin ilişkilerini güçlendirmek için elinden geleni yapıyordu"- "Bizim için çok büyük bir acı, kayıp maalesef. Herkes çok büyük bir üzüntü içerisinde"

20 Aralık 2018 Perşembe 01:16
Filistin'in İstanbul Başkonsolosu Hatip'in vefatı

İSTANBUL (AA) - Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Filistin'in İstanbul Başkonsolosu Abdulkerim Hatip'in vefatına ilişkin, "Filistin için, herkes için bir ağabeydi. Çok çalıştı. Türkiye ile Filistin ilişkilerini güçlendirmek için elinden geleni yapıyordu. Bizim için çok büyük bir acı, kayıp maalesef. Herkes çok büyük bir üzüntü içerisinde." dedi.

Mustafa, Hatip'in vefat ettiği hastanede AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hatip'in iki yıl önce kansere yakalandığını ve tedavi gördüğünü söyledi.

Hatip'in durumunun bu hafta ağırlaştığını ve yoğun bakıma alındığını belirten Mustafa, Hatip'i bugün kaybettiklerini ifade etti.

Mustafa, Hatip'in vefatına ilişkin şunları kaydetti:

"Filistin için, herkes için bir ağabeydi. Çok çalıştı. Türkiye ile Filistin ilişkilerini güçlendirmek için elinden geleni yapıyordu. Gerçekten biz de onu çok seviyorduk. Filistin Dostluk Derneğimiz var. Türkiye'deki yerleşik Filistinliler olarak tanımlıyoruz. Onların kalbinde çok büyük bir yeri vardır. Bizim için çok büyük bir acı, kayıp maalesef. Herkes çok büyük bir üzüntü içerisinde. Filistinli olsun, Arap olsun herkese elinden geleni yapıyor, yardımcı olmaya çalışıyordu. O yüzden herkesin kalbinde çok büyük bir yeri var."

Filistin'in İstanbul Başkonsolosluğu'nun üç yıl önce açıldığını, Hatip'in başkonsolos olarak göreve başladığını ve hayatını Filistin'e adadığını anlatan Mustafa, "Unutulmaz bir kardeşimizdi. O yüzden unutmamız mümkün değil. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin." dedi.

Öte yandan ailesi ve yakınları da Hatip'in vefat ettiği hastaneye geldi.

Hatip'in cenazesinin, cuma günü Fatih Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 01:16
  1. başkonsolos
  2. Filistin
  3. Vefat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diriliş Ertuğrul'da 'Dursun Ali Erzincanlı' sürprizi! Cuma hutbesi damga vurdu
    1. Diriliş Ertuğrul'da 'Dursun Ali..
    2. Benfica, Portekiz Kupası'nda çeyrek..
    3. İngiltere Lig Kupası'nda yarı final..
    4. BAE Yemen'deki hapishaneleri işkence..
    5. Alacak verecek meselesinde silahlar..
    6. TİKA Kolombiya'da Türkiye'nin..
    7. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABDli..
    8. Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz'..
    9. İngilizce öğretmeni evinde ölü bulundu
    10. Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı..
    11. Bakan Çavuşoğlu Mike Pompeo ile görüştü
    12. Filistin'in İstanbul Başkonsolosu..
    13. Meclis Genel Kurulunda asimilasyon..
    14. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Amerikan..
    15. Beyaz Saray'da Suriye brifingi
    16. Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı
    17. Bayern Münih 3 puanı tek golle aldı
    18. Tunuslu öğretmenler zam talebiyle..
    19. Rusya, 178 tondan fazla Türk..
    20. ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
    Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!
    Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
    Eski müstemlekeleri zannettiler... Afrikalı liderlerden sömürgeci Avrupa'ya tokat gibi cevap!
    Eski müstemlekeleri zannettiler... Afrikalı liderlerden sömürgeci Avrupa'ya tokat gibi cevap!
    Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
    Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
    Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!
    Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!

    Günün Karikatürü

    20 Aralık 2019
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    CHP belediye başkan adayları açıklandı CHP yerel seçim adayları
    CHP belediye başkan adayları açıklandı CHP yerel seçim adayları