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Filistin direnişinin sembolü 'cesur kız' Tamimi serbest bırakıldı

Terör devleti İsrail'in elinde esir bulunan Filistin direnişinin sembolü 'cesur kız' Ahed Tamimi 8 ayın ardından sonunda serbest bırakıldı.

29 Temmuz 2018 Pazar 09:14
Filistin direnişinin sembolü 'cesur kız' Tamimi serbest bırakıldı

Filistin direnişinin sembolü haline gelen ve "Filistin'in cesur kızı" olarak anılan, 17 yaşındaki Ahed Tamimi cezaevinde geçirdiği yaklaşık 8 ayın ardından serbest kaldı. 

Ahed Tamimi, İsrail askerine tokat attığını gösteren görüntülerin yayınlanmasının ardından 19 Aralık 2017'de gözaltına alınmıştı. Tamimi’nin avukatı, ceza süresinin 19 Ağustos’ta dolacağını ancak idari bir kararla tahliyenin erken yapıldığını söyledi. İsrail mahkemesi geçen mart ayında Tamimi'ye "İsrail askerinin görev yapmasına engel olmak ve askere saldırmak" suçlamasıyla 8 ay hapis cezası vermişti.

Ahed Tamimi, 2012'de abisi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala cesaret ödülü"ne layık görülmüştü.

 

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 09:14
  1. İstanbul
  2. Ahed Tamimi
  3. filistin
  4. israil

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