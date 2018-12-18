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Filistin'den "Trump'ın Ortadoğu barış planının başarı şansı yok" açıklaması

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur: - "Başarılı olma şansı yok, doğar doğmaz ölecek" - "Haley'nin tutumu önceki ABD'li temsilcilere göre daha agresif ve İsrail yanlısıydı. Haley maalesef İsraillilerden daha fazla İsrailliymiş gibi davrandı, Filistin halkına karşı aşırı derece düşmanca bir tutum sergiledi''

18 Aralık 2018 Salı 22:22
Filistin'den "Trump'ın Ortadoğu barış planının başarı şansı yok" açıklaması

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Trump yönetiminin Ortadoğu planının başarı şansının olmadığını ve açıklanır açıklanmaz öleceğini söyledi.

Mansur, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump yönetimin uzun süredir beklenen Ortadoğu planı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hiçbir barış planının küresel uzlaşının yerini tutamayacağını belirten Mansur, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planına ilişkin ''Başarılı olma şansı yok, doğar doğmaz ölecek.'' dedi.

- Haley'e "agresif" eleştirisi

Görevinden yıl sonunda ayrılacak olan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ile ilgili de yorum yapan Mansur, Haley'i ''agresif ve İsrail yanlısı'' olmakla eleştirdi.

Mansur, ''Haley'nin tutumu önceki ABD'li temsilcilere göre daha agresif ve İsrail yanlısıydı ve Haley maalesef İsraillilerden daha fazla İsrailliymiş gibi davrandı, Filistin halkına karşı aşırı derece düşmanca bir tutum sergiledi.'' ifadesini kullandı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 22:22
  1. Donald Trump
  2. Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur
  3. Ortadoğu barış planı

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