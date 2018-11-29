THY- Euroleague
0553 313 94 23

Filistin'den Trump yönetimine barış planı eleştirisi

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur:- "Bu planın aslında uygulandığını görüyoruz. Kudüs (ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması) uygulandı. Filistinli mülteciler, UNRWA Filistin Kurtuluş Örgütünün Washington'daki ofisinin kapatılması. Her şey ortaya çıkıyor. Hala barış planını görmeyi bekleyenler ağacın altına koyulmuş Noel hediyesi mi bekliyor''

29 Kasım 2018 Perşembe 00:08
Filistin'den Trump yönetimine barış planı eleştirisi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Trump yönetiminin uzun süredir beklenen Ortadoğu barış planının; Kudüs, Filistinli mülteciler, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) desteği kesme gibi kararlarla aslında uygulanmaya başladığını söyledi.

Mansur, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin sorunun çözümüne ilişkin barış planı hakkında değerlendirmede bulundu.

Filistinli Temsilci Mansur, ''Bu planın aslında uygulandığını görüyoruz. Kudüs (ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması) uygulandı. Filistinli mülteciler, UNRWA Filistin Kurtuluş Örgütünün Washington'daki ofisinin kapatılması. Her şey ortaya çıkıyor. Hala barış planını görmeyi bekleyenler ağacın altına koyulmuş Noel hediyesi mi bekliyor.'' eleştirisinde bulundu.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon ise Trump yönetiminin İsrail-Filistin barış planını 2019'un başında açıklamasını beklediklerini söylemişti.


Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 00:08
  1. ABD
  2. barış planı
  3. Filistin
  4. İsrail

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "3,5 milyondan fazla Suriyeli uyum içinde yaşıyor"
    1. "3,5 milyondan fazla Suriyeli uyum..
    2. Edremit Körfezi'nde kuvvetli yağış
    3. Tijuana gelen göçmen sayısı 9 bine..
    4. Katarlı bakandan Türkiye'ye övgü dolu..
    5. Almanya'da "Batı'da İslam Mimarisi"..
    6. Erdoğan: "(Rusya'dan S-400 hava..
    7. New York borsası Powell'la sert yükseldi
    8. Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi)..
    9. Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerginliği)..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli..
    11. Erdoğan: "G-20 Zirvesi'nin hitamında..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin'de ABD..
    13. Demokratların Temsilciler Meclisi..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "G-20..
    15. Gürcistan'daki cumhurbaşkanlığı..
    16. BBVA'nın yeni CEO'su Onur Genç iş..
    17. Filistin'den Trump yönetimine barış..
    18. Maçın ardından
    19. Çevrenin korunmasına yönelik teklif..
    20. Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazası
    Bunu yapanın maaşı, yüzde 10 artacak! Sadece bir dilekçe ile...
    Bunu yapanın maaşı, yüzde 10 artacak! Sadece bir dilekçe ile...
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti
    Ankara'daki o belediye Gökçek'e verilecek
    Ankara'daki o belediye Gökçek'e verilecek
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Bakanlık çalışanları FETÖ'den gözaltında!
    Bakanlık çalışanları FETÖ'den gözaltında!

    Günün Karikatürü

    29 Kasım 2018
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'
    Dövizde manipülasyon yapan 16 bankaya milyar dolarlık dava
    Dövizde manipülasyon yapan 16 bankaya milyar dolarlık dava