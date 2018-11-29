Filistin'den Trump yönetimine barış planı eleştirisi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Trump yönetiminin uzun süredir beklenen Ortadoğu barış planının; Kudüs, Filistinli mülteciler, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) desteği kesme gibi kararlarla aslında uygulanmaya başladığını söyledi.

Mansur, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin sorunun çözümüne ilişkin barış planı hakkında değerlendirmede bulundu.

Filistinli Temsilci Mansur, ''Bu planın aslında uygulandığını görüyoruz. Kudüs (ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması) uygulandı. Filistinli mülteciler, UNRWA Filistin Kurtuluş Örgütünün Washington'daki ofisinin kapatılması. Her şey ortaya çıkıyor. Hala barış planını görmeyi bekleyenler ağacın altına koyulmuş Noel hediyesi mi bekliyor.'' eleştirisinde bulundu.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon ise Trump yönetiminin İsrail-Filistin barış planını 2019'un başında açıklamasını beklediklerini söylemişti.





