Filistin'den mutasyon virüsün görüldüğü ülkelerden gelenlere karantina kararı

Filistin hükümeti, mutasyona uğramış koronavirüsün Filistin'e sıçramaması için İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Avustralya'dan gelenlere karantina kararı aldı. Yapılan açıklamada, bu ülkelerden gelenlerin 14 günlük bir karantinadan geçmek zorunda oldukları belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanı Mai Al-Kaileh, "Covid-19'un mutasyonunun ortaya çıktığı ülkelerden yeterince bilgi almamız gerekiyor. Ancak bu şekilde mutasyon koronavirüsle başa çıkabileceğiz" dedi.

Filistin'deki koronavirüs durumuyla ilgili de açıklama yapan Al-Kaileh, hükümet tarafından alınan önlemlerle ülkedeki salgın durumunun istikrarlı olduğunu söyledi. Halka seslenen Al-Kaileh sosyal mesafeye ve maske zorunluluğunu vurguladı. Ayrıca Al-Kaileh, Filistin'in aşı için Rusya ile nihai bir anlaşma yapma yolunda olduğunu doğruladı.