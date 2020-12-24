  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Filistin'den mutasyon virüsün görüldüğü ülkelerden gelenlere karantina kararı
Korona Virüs

Filistin'den mutasyon virüsün görüldüğü ülkelerden gelenlere karantina kararı

Filistin hükümeti, mutasyon koronavirüsün tespit edildiği ülkelerden gelenlerin 14 günlük karantinaya alınacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 00:53:00 -
Filistin'den mutasyon virüsün görüldüğü ülkelerden gelenlere karantina kararı

Filistin hükümeti, mutasyona uğramış koronavirüsün Filistin'e sıçramaması için İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Avustralya'dan gelenlere karantina kararı aldı. Yapılan açıklamada, bu ülkelerden gelenlerin 14 günlük bir karantinadan geçmek zorunda oldukları belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanı Mai Al-Kaileh, "Covid-19'un mutasyonunun ortaya çıktığı ülkelerden yeterince bilgi almamız gerekiyor. Ancak bu şekilde mutasyon koronavirüsle başa çıkabileceğiz" dedi.

Filistin'deki koronavirüs durumuyla ilgili de açıklama yapan Al-Kaileh, hükümet tarafından alınan önlemlerle ülkedeki salgın durumunun istikrarlı olduğunu söyledi. Halka seslenen Al-Kaileh sosyal mesafeye ve maske zorunluluğunu vurguladı. Ayrıca Al-Kaileh, Filistin'in aşı için Rusya ile nihai bir anlaşma yapma yolunda olduğunu doğruladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Duyurdular! Resmen satıldı... Bizdeki hainler, Yunan'da bile çıkmadı
Gündem

Duyurdular! Resmen satıldı... Bizdeki hainler, Yunan'da bile çıkmadı

Sakarya Arifiye'deki tank palet fabrikası üzerinden Türkiye’nin savunma sanayiini geliştirmek adına gerçekleştirdiği ortaklıkları muhalefet ..
Rusya, Katar'da ilan etti: Karşılık vereceğiz
Dünya

Rusya, Katar'da ilan etti: Karşılık vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katar ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "ABD yaptırımlarına sert bir şekilde karşılık vereceğiz' ..
Dünyayı ayağa kaldıran gelişme! İngiltere ile teması olmamıştı, daha bulaşıcı türe rastlandı
Korona Virüs

Dünyayı ayağa kaldıran gelişme! İngiltere ile teması olmamıştı, daha bulaşıcı türe rastlandı

Dünya basınının çok yakından takip ettiği mutasyon konusu ile ilgili yeni bir haber geldi. İtalya'da İngiltere ile teması olmayan bir kişide..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay