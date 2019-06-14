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Filistin'den Manama'daki çalıştaya katılmayan Lübnan'a teşekkür

14 Haziran 2019 Cuma 19:07
Filistin'den Manama'daki çalıştaya katılmayan Lübnan'a teşekkür

BEYRUT (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Bahreyn'deki çalıştaya katılmayacağını açıklayan Lübnan'ın cesur tavrından dolayı Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a teşekkür etti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lübnan'ı ziyaret eden Fetih Hareketi Merkez Komite Üyesi Azzam el-Ahmed ve beraberindeki heyet, başkent Beyrut'ta Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştü.

Heyet, Avn'a Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın mektubunu iletti.

Abbas, mektubunda ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planını reddeden ve Bahreyn'deki çalıştaya katılmayacağını açıklayan Lübnan devleti ile halkının cesur tavrından dolayı teşekkürlerini sundu.

Mektupta ayrıca Abbas, Lübnanlı mevkidaşına İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasını ve Kudüs'ü Yahudileştirme çabalarını sürdürdüğünü aktardı.

Avn ise heyet aracılığıyla Abbas'a ülkesinin Filistin davasıyla ilgili tutumunu iletti.

Öte yandan görüşme sonrası basın toplantısı düzenleyen Fetih Hareketi Merkez Komite Üyesi Azzam el-Ahmed, görüşmenin Filistin davasının tasfiye edilmesi amacıyla komplolar yürütüldüğü bir zamanda gerçekleştiğini belirtti.

Ahmed, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'deki sağcı radikal hükümetle koordinasyon içinde "Yüzyılın Anlaşması" planı aracılığıyla Filistin davasını tasfiye etmeye çalıştığına işaret etti.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

- Filistin yönetiminden boykot çağrısı

Filistin yönetimi, çalıştaya katılmayacağını açıklarken, konferansa davet edilmesi beklenen ülkelere boykot çağrısı yapmıştı.

Filistin yönetiminin bu çağrısına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ın Manama'daki çalıştaya katılacağı duyurulmuştu.Lübnan ise çalıştaya katılmayacağını açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 19:07
  1. BEYRUT
  2. Filistin
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